I dati dell’Istituto Italiano Imballaggio segnalano tra i punti critici la riduzione dei costi delle materie prime, che ha spinto verso il basso i listini, e la pressione competitiva più sostenuta. Più di 7.100 aziende con 110mila addetti. I settori più dinamici restano e-commerce, cosmetica e alimentare.

È cresciuta nel 2024 la produzione italiana di imballaggi, che si è confermata un comparto chiave in Italia, con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul Pil. Lo si apprende dai dati raccolti dall’Istituto Italiano Imballaggio, che segnala però un calo del volume d’affari dell’1,2% attestando a quasi 38 miliardi. All’origine di questi risultati - spiega il report “Imballaggio in cifre 2025” - ci sarebbero soprattutto due fattori principali: la riduzione dei costi delle materie prime, che ha spinto verso il basso i listini, e la crescente pressione competitiva, che ha imposto ribassi a fronte di una domanda comunque solida.



I numeri

La produzione, stando ai dati, ha raggiunto 17,26 milioni di tonnellate. La domanda interna resta trainante, con il food e beverage che assorbono quasi l’80% degli imballaggi prodotti.

Gli addetti stimati sono oltre 110mila, con 7.156 aziende operative lungo la filiera. I settori più dinamici - sostengono gli analisti dell'Istituto - restano e-commerce, cosmetica e alimentare. Essendo un settore rivolto prevalentemente al mercato interno, il commercio estero resta il punto debole, con un saldo negativo peggiorato l'anno scorso.



Più import

Le importazioni sono salite a 2,89 milioni di tonnellate (+3,4%), superando le esportazioni, ferme a 2,72 milioni di tonnellate (+1,8%). Il deficit si è così attestato a 171.100 tonnellate, il 37% in più rispetto al 2023.

Una dinamica - sostengono i relatori dello studio - che riflette la progressiva delocalizzazione produttiva delle multinazionali del packaging verso aree a costi più competitivi. Per l'anno in corso, le previsioni dell’Istituto indicano una crescita moderata della produzione, intorno al punto percentuale, con un tasso medio annuo previsto del +1,2% fino al 2028.