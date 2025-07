La tecnologia rivoluzionaria consente di riciclare fino al 100% dei rifiuti derivanti dai prodotti assorbenti per la persona trasformandoli in materie prime seconde. La tecnologia i-Foria Italia.

È stato inaugurato presso il Centro Ingegneria i-Foria a Spresiano (TV) l’impianto dimostrativo più avanzato al mondo per il riciclo integrale dei prodotti assorbenti per la persona (PAP), come pannolini, dispositivi per l’incontinenza e assorbenti igienici.



La tecnologia

i-Foria Italia è la scale up innovativa che ha sviluppato e brevettato una tecnologia rivoluzionaria con la quale è possibile riciclare fino al 100% dei rifiuti derivanti dai prodotti assorbenti per la persona (PAP), come pannolini e prodotti simili, trasformandoli in Materie Prime Seconde (materiale assorbente e plastica) che potranno essere reintegrate in nuovi cicli industriali, contribuendo in maniera significativa alla creazione di una vera economia circolare. Il processo non solo rispetta i più stringenti criteri di sicurezza, ma offre anche una soluzione concreta per ridurre l'enorme quantità di rifiuti da PAP che attualmente finisce in discarica o negli inceneritori e rappresenta un grave problema ambientale per tutti i paesi.



Il primo round

Grazie al primo seed round di fund raising da 1,7 milioni di euro, completato a ottobre 2024 con Tech4Planet – il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture Capital, e MITO Tech Ventures – fondo di venture capital art. 9 SFDR lanciato da MITO Technology, e a partnership strategiche, i-Foria punta ora all'espansione commerciale della propria tecnologia su scala industriale, a partire dal primo impianto PNRR già aggiudicato a Capannori (LU) e da ulteriori gare in corso.