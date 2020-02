La società controllata da Idealservice opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso due impianti CSS

Iren ha raggiunto un accordo per rilevare da Idealservice l'80% di I.Blu, diventando così leader tra gli operatori nazionali nel trattamento delle plastiche. Iren pagherà circa 16 milioni di euro. Il fatturato pro-forma di I.Blu per il 2019 sarà pari a ca 46 milioni con un Ebitda pro-forma di 7,5 milioni



I.Blu è una società controllata da Idealservice che opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso due impianti CSS (Centri di Selezione Secondaria) presso San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia Giulia) e Cadelbosco (Emilia Romagna) e nel trattamento di rifiuti in plastica per la produzione polimero per usi civili attraverso l'impianto di Costa di Rovigo (Veneto). I.Blu ricicla inoltre ogni anno circa 40mila tonnellate di rifiuti plastici, da cui ottiene, nel BluCenter di Costa di Rovigo, in Veneto, 20mila tonnellate di granulo, miscela di poliolefine commercializzata con il marchio Blupolymer in diverse varianti (Blu 2.0, Blutech, Bluplus, e Blu AG sotto forma di densificato) e circa 15mila tonnellate di Bluair, un agente riducente per impianti siderurgici (S.R.A.). Il fatturato pro-forma di I.Blu per il 2019 è stimato in 46 milioni di euro con un Ebitda di 7,5 milioni.



Il piano industriale di I.Blu prevede un ulteriore sviluppo impiantistico nel trattamento del plasmix che costituisce oltre il 50% della plastica attualmente non recuperabile a valle della raccolta differenziata. L'operazione consente ad Iren di divenire il primo operatore nazionale nella selezione delle plastiche Corepla ed il primo operatore nel trattamento del plasmix accelerando lo sviluppo impiantistico di Iren Ambiente. La firma dell'accordo definitivo è prevista entro fine febbraio.



“Questa operazione - ha dichiarato il Presidente di Iren Renato Boero - permette a Iren di divenire leader nazionale nella selezione delle plastiche COREPLA e nel trattamento del plasmix, un processo di recupero delle plastiche di scarto che aumenta considerevolmente la percentuale di rifiuti recuperati come materia. In questo modo, prosegue e assume nuove e importanti prospettive il contributo che il nostro Gruppo è in grado portare alla sostenibilità ambientale attraverso il corretto e intelligente uso delle risorse. Una sfida alla quale ogni cittadino è quotidianamente chiamato e che vede sempre più protagonista una realtà consolidata come Iren”.



“L’acquisizione di I.Blu, società con significative competenze tecnologiche - ha dichiarato Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Iren - consente di accelerare lo sviluppo impiantistico di Iren e ne rafforza il percorso di crescita nel settore ambientale, dove il Gruppo punta ad incrementare del 60% i rifiuti trattati in impianti di proprietà ed a chiudere, con la produzione di materie prime e seconde, l’intero ciclo dei rifiuti perseguendo i principi dell’economia circolare”.