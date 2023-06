La Commissione ha anche indicato che sono ben 18 gli stati rischiano di non raggiungere uno o entrambi gli obiettivi del 2025

L’Italia è nel gruppo dei nove Paesi sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Commissione UE per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e di tutti i rifiuti di imballaggio del 2025: oltre a noi, ci sono anche Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Olanda e Slovenia. La Commissione ha anche indicato che sono ben 18 gli stati rischiano di non raggiungere uno o entrambi gli obiettivi del 2025 per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e di tutti i rifiuti di imballaggio. Si tratta di Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Spagna e Svezia, che rischiano di non raggiungere l'obiettivo sui rifiuti urbani; e di Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia. Alcuni paesi continuano inoltre a conferire in discarica la maggior parte dei loro rifiuti urbani e probabilmente non riescono a raggiungere l'obiettivo di smaltimento in discarica del 2035.

530 kg a testa

Ogni anno, gli europei generano in media 530 kg di rifiuti urbani pro capite (rifiuti provenienti dalle famiglie e rifiuti simili provenienti dalle imprese). Sebbene siano sempre più riciclati e meno collocati in discarica, i rifiuti urbani rimangono uno dei flussi di rifiuti più complessi da gestire. I dati della Commissione evidenziano che circa il 50% dei rifiuti urbani viene riciclato o compostato e il 23% viene conferito in discarica. La quantità di rifiuti di imballaggio generati è in costante aumento e tra il 2013 e il 2020 è cresciuta del 15% in tutta la Ue, raggiungendo quasi 80 milioni di tonnellate.

Il riciclo dei materiali

Circa il 64% dei rifiuti di imballaggio viene ora riciclato, con variazioni a seconda del materiale. Più del 75% degli imballaggi di carta, cartone e metallo viene riciclato, rispetto a meno del 40% della plastica - un problema nella maggior parte dei paesi della Ue indica Bruxelles, molti dei quali rischiano di raggiungere l'obiettivo specifico del materiale per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Le differenze tra i Paesi

La Commissione segnala che ci sono differenze significative nelle prestazioni di gestione dei rifiuti. Per alcuni paesi, c'è ancora molta strada da fare per raggiungere gli obiettivi concordati nella legislazione e sono necessarie ulteriori riforme, in particolare: garantire il trattamento dei rifiuti organici, che rappresentano un terzo dei rifiuti urbani; raccolta differenziata dei rifiuti - un prerequisito per il riciclaggio; e migliorare la qualità dei dati. Tuttavia, la maggior parte dei paesi ha o sta attuando riforme sui rifiuti per migliorare i tassi di riciclaggio, alcune delle quali dovrebbero dare risultati nei prossimi anni.