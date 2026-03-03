Con Junker, dispositivo al quale hanno già aderito più di 3mila Comuni italiani, si valorizza la forte identità culturale della regione.

Junker, l'innovativa app per l’economia circolare, già adottata da oltre 3.500 amministrazioni in tutta Italia e già accessibile in 13 lingue, ora parla anche in friulano. Una scelta che rende Junker più familiare per i cittadini e valorizza la forte identità culturale della regione. L’ “assistente” digitale, in commercio da tempo, che risolve in tempo reale ogni dubbio sulla raccolta differenziata e permette di consultare e accedere in un clic a tutti i servizi ambientali del territorio, è ora disponibile anche in dialetto per i cittadini di Udine e degli altri 56 Comuni serviti dall'azienda.



Cosa si può fare

Su Junker – leggiamo su Udinetoday - è possibile innanzitutto ricevere tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente i rifiuti. L’app riconosce oltre 2 milioni di imballaggi dal codice a barre e, grazie alla ricerca testuale, per simboli e per riconoscimento immagine, è in grado di indirizzare ogni tipo di prodotto verso il bidone giusto. Basta solo inquadrare il codice a barre o scattare una foto all’oggetto per sapere subito di quali materiali è composto e come va conferita ogni sua parte. Siccome poi le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – personalizza le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa per non sbagliare ed evitare sanzioni, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli che si possono buttare nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta o il punto di conferimento più vicino, con giornate e orari di apertura, indirizzo e tipologie di rifiuti ammessi. Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà ritirata il giorno successivo e permette di avere sempre sotto controllo giorni e orari di esposizione delle raccolte programmate.

In caso di festività, iniziative straordinarie, scioperi o emergenze, il Gestore o l’amministrazione comunale possono prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app.