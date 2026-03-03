torna alla home
Visitaci anche su:
l
f
t

Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Mandi frutis! Così il riciclo parla in friulano

where Udine when Mar, 03/03/2026 who roberto

Con Junker, dispositivo al quale hanno già aderito più di 3mila Comuni italiani, si valorizza la forte identità culturale della regione.

Junker, l'innovativa app per l’economiajunker-friuli.jpg circolare, già adottata da oltre 3.500 amministrazioni in tutta Italia e già accessibile in 13 lingue, ora parla anche in friulano. Una scelta che rende Junker più familiare per i cittadini e valorizza la forte identità culturale della regione.  L’ “assistente” digitale, in commercio da tempo, che risolve in tempo reale ogni dubbio sulla raccolta differenziata e permette di consultare e accedere in un clic a tutti i servizi ambientali del territorio, è ora disponibile anche in dialetto per i cittadini di Udine e degli altri 56 Comuni serviti dall'azienda.
 
Cosa si può fare
Su Junker – leggiamo su Udinetoday - è possibile innanzitutto ricevere tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente i rifiuti. L’app riconosce oltre 2 milioni di imballaggi dal codice a barre e, grazie alla ricerca testuale, per simboli e per riconoscimento immagine, è in grado di indirizzare ogni tipo di prodotto verso il bidone giusto. Basta solo inquadrare il codice a barre o scattare una foto all’oggetto per sapere subito di quali materiali è composto e come va conferita ogni sua parte. Siccome poi le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – personalizza le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa per non sbagliare ed evitare sanzioni, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.
Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli che si possono buttare nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta o il punto di conferimento più vicino, con giornate e orari di apertura, indirizzo e tipologie di rifiuti ammessi. Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà ritirata il giorno successivo e permette di avere sempre sotto controllo giorni e orari di esposizione delle raccolte programmate.
In caso di festività, iniziative straordinarie, scioperi o emergenze, il Gestore o l’amministrazione comunale possono prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app.

immagini
junker-friuli
sez tags