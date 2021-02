Lo strumento misurerà i benefici generati da un efficiente sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e dal minore impatto rispetto al conferimento indifferenziato in discarica durante l’evento

Arriva a Cortina il Contatore ambientale : Fondazione Cortina 2021 ha definito, grazie al supporto di CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi lo strumento di misurazione dei benefici generati da un efficiente sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, del minore impatto rispetto al conferimento indifferenziato in discarica e della sua trasformazione in un nuovo oggetto. Il modello - che viene applicato in febbraio ai Mondiali di Sci Alpino 2021 - si basa sul metodo scientifico del Life cycle assessment (LCS) per la valutazione degli impatti ambientali attraverso l’identificazione dei consumi energetici e dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature usate, e conseguentemente delle emissioni rilasciate in atmosfera.



L’analisi di base è relativa alla vita del materiale dal momento in cui diventa rifiuto, fino alla preparazione per la trasformazione in nuovo prodotto, materia prima da riutilizzare. Una volta raccolti i dati sulla quantità di rifiuti raccolti e suddivisi nelle varie frazioni, a finire sotto esame sono tutti i passaggi sulle attività che occorrono per rigenerarli e renderli riutilizzabili in nuovi prodotti. Si usano, ad esempio, i dati relativi ai mezzi di trasporto e di movimentazione all’interno degli impianti, il relativo consumo di carburante, la produzione di ulteriori scarti, gli scarichi in acqua e le emissioni in aria dovuti ai processi di trattamento.

I risultati vengono elaborati attraverso un set di indicatori, in grado di restituire dati e cifre che esprimono in maniera sintetica i vantaggi della raccolta differenziata rispetto a uno scenario in cui i rifiuti vengono destinati esclusivamente alla discarica: emissioni di CO2 risparmiate; minore consumo di acqua; energia elettrica non consumata; ri-prodotti confezionati con materiale riciclato; materie prime vergini risparmiate per produrre nuovi oggetti.



Mediante un contatore analogo a quello che fu realizzato sempre da CONAI per Expo Milano 2015, il Mondiale di Cortina 2021 potrà così valutare i reali benefici ambientali, economici e sociali generati da una corretta gestione dei rifiuti e quindi di un comportamento individuale corretto, durante tutte le fasi di raccolta, trasporto, pre-trattamento e recupero dei rifiuti. Tale contatore, ad oggi è stato tarato sulla raccolta del Comune di Cortina relativamente all’anno 2019 – non essendoci stato il test event delle Finali 2020 – e rimarrà quindi come strumento che il Comune erediterà, per mappare anno dopo anno l’andamento della raccolta differenziata comunale, come già fatto dal 2019 per il Comune di Milano.



In particolare, e per fare un esempio, la corretta separazione dei rifiuti nell’ambito del Comune di Cortina nel 2019 ha consentito di ridurre le emissioni di 81.145 tonnellate di CO2 e il risparmio di 7,5 MWh di energia elettrica e di oltre 798 metri cubi di acqua. E non solo, i quantitativi raccolti ed avviati a riciclo permettono di produrre tanti nuovi oggetti di utilizzo comune, come ad esempio: 347.394 felpe di pile in plastica (PET), 2.895 panchine prodotte con plastiche miste, 154.555 chiavi inglesi di acciaio e 811.729 caffettiere moka di alluminio, più di 2.000 armadi di legno, quasi 4,5 milioni di scatole di scarpe in carta e cartone e 3.473.942 bottiglie di vetro, per citare solo alcuni dei prodotti, o meglio ri-prodotti, più comunemente generati a partire da materia prima totalmente riciclata. Il contatore ambientale è un ottimo mezzo per comunicare a tutti quelli che a vario titolo parteciperanno ai Mondiali e ai cittadini l’importanza e i benefici della raccolta differenziata: un piccolo gesto quotidiano con un grande impatto sulla nostra comunità.