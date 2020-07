I 10 vincitori per la sezione video del progetto didattico CiAl verranno presentati al prossimo Giffoni Film Festival

Si è conclusa l’edizione 2020 di Obiettivo Alluminio, il progetto didattico di CIAL promosso in tutte le scuole superiori italiane, con il Ministero dell’Ambiente e il Giffoni Film Festival. Nonostante la chiusura forzata delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, i ragazzi hanno risposto in tantissimi all’appello di CIAL e hanno aderito al percorso formativo sulla raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in alluminio. Un gran riscontro che posiziona l’offerta didattica di CIAL fra le più seguite in materia ambientale.

Ai ragazzi abbiamo chiesto di presentare alla segreteria organizzativa un filmato interamente realizzato da loro, dallo storyboard al montaggio finale, che racconti l’uso quotidiano dell’alluminio: gli imballaggi, la raccolta differenziata e il valore del suo riciclo; oppure, novità di quest’anno, un contenuto social interamente dedicato alle lattine per bevande, in linea con il progetto europeo “Every Can Counts – Ogni Lattina Vale” al quale CIAL ha aderito dallo scorso anno.

Di seguito i 10 vincitori per la sezione video, che verranno presentati al prossimo Giffoni Film Festival (agosto 2020).

I vincitori della categoria “social” invece li trovate sul profilo instagram dedicato ad Obiettivo Alluminio.

I vincitori

1 The circle of life di Umberto Di Mauro – Liceo Ginnasio “Gian Battista Vico” Napoli

2 Al Massimo di Francesco Biscaglia – Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Trento

3 A-Mare di Laura Caravina – Liceo Artistico “Giacomo e Pio Manzù” Bergamo

4 L’alluminio è per sempre (hug) di Manuel Caringi – Liceo Statale “Guglielmo Marconi” Pescara

5 L’alfabeto dell’alluminio di Alessandro Carrus – Istituto “Luigi Einaudi” Muravera SU

6 Lattina slap di Alì El Kaouam – Liceo Artistico “Benedetto Alfieri” Asti

7 Una vita di alluminio di Fabiana Forestieri – Istituto “Caminiti – Trimarchi” Santa Teresa di Riva ME

8 Aluminium house di Matteo Ongaro – Liceo Artistico “Giacomo e Pio Manzù” Bergamo

9 Un goAL per la Terra di Giulio Pavesi – Liceo Scientifico “Leonardo Cocito” Alba CN

10 Alluminio Every Day di Emanuele Peretti – Istituto “Aimone Cravetta” Savigliano CN