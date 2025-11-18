L’annuncio rassegnato è di Walter Regis, presidente di Assorimap, l’associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche che rappresenta il 90% della filiera.

L’industria privata del riciclo , dopo anni di sopravvivenza, si è arresa e ha fermato gli impianti. L’annuncio rassegnato è di Walter Regis, presidente di Assorimap, l’Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche che rappresenta il 90% della filiera. È una crisi conclamata quella della filiera del riciclo degli imballaggi in plastica, schiacciata da un mercato ormai insostenibile. A seguito della pandemia, il successivo aumento dei costi energetici e la concorrenza forte di polimeri vergini a basso costo dall’estero, le imprese italiane del riciclo meccanico non trovano risposte dalle istituzioni e alzano bandiera bianca. Secondo Assorimap, gli incontri non sono serviti ad attivare gli interventi necessari per salvare il comparto.

“Sono passati quasi due mesi dall’ultimo appello al ministro Pichetto Fratin e più di un mese dal tavolo convocato dal ministero dell’Ambiente con la promessa di una nuova convocazione operativa entro i primi di novembre, che ad oggi non è avvenuta – ricorda Regis – Quello che denunciavamo a ottobre non era un vano avvertimento, come non lo è questo annuncio di stop degli impianti. Siamo di fronte a un’emergenza nazionale che non possiamo affrontare da soli”.



L’effetto domino

Il blocco degli impianti di riciclo privati porterà a un effetto domino immediato, paralizzando il sistema nazionale dei rifiuti. “I piazzali dei centri di stoccaggio e di selezione sono già stracarichi e ai limiti autorizzativi previsti. Se noi riciclatori smettiamo del tutto di processare i lotti, il sistema di selezione si bloccherà nel giro di qualche settimana. A quel punto, non ci sarà più spazio per conferire la plastica raccolta in modo differenziato dai cittadini”, spiega Regis. Sono soprattutto gli impianti di selezione a trovarsi in grave difficoltà. Il rallentamento della domanda di rifiuto selezionato sta portando all’accumulo di ingenti quantitativi, che vengono stoccati in attesa di uno sbocco. In alcuni centri di selezione la situazione è prossima a raggiungere i limiti autorizzativi. In una lettera ai ministeri dell’Ambiente, delle Imprese e dell’Economia i consorzi del riciclo degli imballaggi plastici, Corepla, Conip e Coripet, denunciano che anche nei centri di Primo Conferimento, da cui transita circa il 70% della raccolta totale della plastica dei Comuni italiani, la situazione di stallo è prossima al collasso.

Intanto non è più possibile conferire rifiuti plastici all’impianto catanese di selezione rifiuti differenziati, “Domus ricycle srl“, che il Comune di Augusta aveva individuato per assicurare la continuità dello smaltimento di alcune frazioni a seguito dell’impossibilità di conferirle al più vicino impianto della “Ecomac smaltimenti srl”, che a luglio ha visto bruciare l’area di scarico rifiuti plastici e i materiali stoccati.

I numeri del tracollo

Già negli scorsi mesi Assorimap aveva lanciato l’allarme, presentando dati incontrovertibili sul tracollo del settore: utili di esercizio crollati dell’87% dal 2021, passando da 150 milioni di euro a soli 7 milioni nel 2023, con una proiezione verso lo zero per il 2025. Il fatturato delle aziende, dal 2022, ha perso il 30%. Una crisi condivisa da tutta la filiera, stretta tra i costi dell’energia – i più alti d’Europa – e la concorrenza insostenibile delle importazioni extra-Ue di plastica vergine e riciclata a prezzi stracciati.



Le proposte

Le soluzioni proposte da Assorimap al Mase e ancora sul tavolo per superare la crisi, partono dalla richiesta di anticipo al 2027 dell’obbligatorietà del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi e spaziano dal riconoscimento dei crediti di carbonio per chi produce materia prima seconda sino ad arrivare all’estensione dei certificati bianchi, passando per maggiori controlli sulla tracciabilità delle importazioni fino ad arrivare a sanzioni efficaci. “Salvare la filiera del riciclo meccanico made in Italy è essenziale per la transizione ecologica e l’autonomia strategica del Paese – conclude Regis – Ma servono fatti, e servono subito, perché non possiamo assumerci l’onere della gestione dei rifiuti in plastica di un intero paese”.