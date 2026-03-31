Assegnati i Best Packaging 2026, i premi che valorizzano innovazione e sostenibilità nel settore dell’imballaggio. Ha consegnato riconoscimenti Alessandra Fazio, presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio.

A Milano sono stati assegnati i Best Packaging 2026, i premi che valorizzano innovazione e sostenibilità nel settore dell’imballaggio, da sempre considerati gli “Oscar dell’Imballaggio”. La cerimonia si è svolta all’Adi Design Museum-Compasso d’Oro, cornice prestigiosa e simbolicamente legata al tema centrale di questa edizione, il design. Ha consegnato i riconoscimenti Alessandra Fazio, presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, insieme a Fiorella Perrucci di Conai e Riccardo Cavanna di Ucima, i quali hanno assegnato i premi speciali dedicati rispettivamente all’Ambiente e alla Tecnologia. Ecco tutti i vincitori.



Cellografica Gerosa Paper G TWIST – Incarto per caramelle

Dalla motivazione si apprende che risponde alla necessità della filiera dolciaria di passare al monomateriale preservando per l’utente la gestualità tradizionale del “twist”. L’intervento è sulle proprietà meccaniche della fibra cellulosica per replicare la chiusura a torsione. Il controllo della memoria di forma elimina la necessità di film plastici, garantendo la stabilità della chiusura.



Goglio fres-cook

Premiato poiché risponde alla domanda di praticità per i pasti consumati fuori casa, eliminando la necessità di affiancamenti o utensili esterni.L’intelligenza progettuale trasforma il packaging in un sistema polivalente che integra protezione, cottura e consumo. La configurazione strutturale reagisce alla pressione del vapore rendendo il contenitore auto-portante e attivando la miscelazione degli ingredienti.



Novacart Iso.Ice – Vaschetta per gelato

Questo progetto risponde alla necessità della filiera del food-delivery di garantire prestazioni termiche costanti tramite imballaggi monomateriali, semplificando il fine vita per l’utente. La protezione termica è ottenuta attraverso la configurazione spaziale del sostegno. La creazione di alveoli d’aria interni alla struttura rallenta la trasmissione del calore, sostituendo i polimeri espansi con una soluzione basata sulla geometria.



Sada Testudo – Protezione per e-commerce

Stando alla motivazione ottimizza i volumi di spedizione per la filiera e riduce gli scarti per l’utente, affidando la sicurezza alla sola ripartizione dei carichi sul cartone. È una soluzione strutturale che risponde alle criticità dell’e-commerce attraverso la progettazione della fustella. La configurazione genera una sospensione interna che sostituisce integralmente i riempitivi accessori, adattandosi a diverse volumetrie.



Premio speciale lusso

Tubopress Italia – Tubetto per Augustinus Bader

Si apprende che il progetto integra nobilitazioni grafiche di alto livello con i requisiti di riciclabilità della filiera. Attraverso l’impiego di materiali e processi di stampa compatibili con le moderne linee di selezione automatica, il tubetto risponde alla necessità del mercato cosmetico di coniugare l’impatto visivo con i criteri di design for recycling.



Premio Speciale Ambiente

Granterre – Vaschetta per salumi affettati

Il progetto dimostra la scalabilità di un modello di economia circolare applicato al largo consumo, riducendo l’impronta carbonica tramite l’uso di polimero riciclato. L’impiego di PET monomateriale privo di adesivi assicura l’effettivo reinserimento nelle filiere di recupero.



Premio Speciale Tecnologia

Smilesys – La Richiudibile

Il premio riconosce l’innovazione nei sistemi di chiusura ripetibile applicati a sostegni in carta. La soluzione si basa su una calibrazione dei parametri di adesione che garantisce la tenuta meccanica del film anche dopo molteplici utilizzi. Questo avanzamento tecnico consente di prolungare la conservazione domestica del prodotto, rispondendo alla necessità della filiera di contrastare attivamente lo spreco alimentare.