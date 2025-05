Oltre 80mila presenze e 220 eventi realizzati in 238 Comuni italiani: l’iniziativa di Comieco ha dimostrato quanto il tema del riciclo sia oggi percepito come centrale. Comieco parteciperà al 1° Forum Nazionale Ecosostenibilità, in programma il 23 e 24 maggio presso l’Excelsior Palace di Rapallo (Genova).

Oltre 80mila presenze, 220 eventi, 238 Comuni coinvolti: la Paper Week 2025 batte ogni record. La quinta edizione della Paper Week – che si è svolta dal 7 al 13 aprile – si è chiusa con risultati da record, confermandosi come appuntamento nazionale di riferimento per la sensibilizzazione sul valore della carta e del cartone, le loro potenzialità e il loro corretto riciclo. La settimana di mobilitazione diffusa ha trasformato l’Italia in un laboratorio di cittadinanza attiva, cultura ambientale e promozione dell’economia circolare. La Paper Week è promossa da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ministero dell’Ambiente, Anci, Utilitalia.



238 comuni coinvolti

La carta unisce il Paese: eventi in ogni regione, con il coinvolgimento attivo di 238 Comuni.

La Paper Week ha raggiunto nuovi traguardi in termini di coinvolgimento istituzionale, partecipazione pubblica e diffusione territoriale. Con 220 eventi realizzati in 238 Comuni italiani, l’iniziativa ha dimostrato quanto il tema del riciclo sia oggi percepito come centrale per il futuro ambientale, economico e sociale del Paese.

Le attività sono state varie: laboratori, convegni, mostre, talk, visite guidate, workshop, attività digitali e spettacoli, organizzati dal Comieco e da una rete sempre più ampia di soggetti pubblici e privati.

Tra le iniziative più significative della settimana si è svolta anche la nuova edizione di RicicloAperto, lo storico “porte aperte” promosso dal Comieco.

Nel corso della settimana, oltre 15mila studenti hanno visitato 120 strutture in tutta Italia tra impianti di selezione dei rifiuti, cartiere, cartotecniche e musei. Un’esperienza formativa unica che avvicina concretamente i giovani alla realtà dell’economia circolare.

La vera forza della Paper Week 2025 è rappresentata dalla rete dei 116 Paperweeker, promotori spontanei di eventi e attività che hanno diffuso conoscenza, cultura ambientale e buone pratiche in tutta Italia.

Una mobilitazione “dal basso” che ha rafforzato il legame tra comunità locali e filiera cartaria.



Comieco al Forum

Intanto, Comieco parteciperà al 1° Forum Nazionale Ecosostenibilità, in programma il 23 e 24 maggio presso l’Excelsior Palace di Rapallo (Genova), un evento strategico che riunisce istituzioni, aziende e stakeholder per promuovere soluzioni concrete di sviluppo sostenibile, in linea con il Green Deal Europeo. Il forum sarà un’occasione per affrontare temi cruciali legati alla transizione ecologica, alla gestione dei rifiuti, all’economia circolare e alle energie rinnovabili, con l'obiettivo di costruire reti di collaborazione e condividere buone pratiche a livello nazionale. Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche Comieco, rappresentato da Roberto Di Molfetta, vicedirettore, che interverrà in due importanti sessioni.