L’iniziativa ha coinvolto 728 classi di scuole dislocate in tutta Italia per un totale di circa 11 mila studenti. I podcast di Lundini nella top ten di Spotify

Sono circa 15.000 i cittadini che hanno preso parte ai diversi appuntamenti virtuali della Paper Week di Comieco, una settimana ricca di appuntamenti digitali, organizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e con il Patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica per approfondire e per raccontare a grandi e piccoli il ciclo del riciclo di carta e cartone, fondamentale per alimentare una filiera circolare e virtuosa.

Nel corso della settimana, il programma ha previsto appuntamenti fissi come RicicloAperto Virtuale, la Paper Week Challenge e gli Aperitivi con Comieco (dibattiti in live streaming con il coinvolgimento di docenti ed esperti) per un totale di circa 14.500 ore di streaming.

RicicloAperto Virtuale, l’esperienza totalmente digitale e interattiva che ha permesso ai cittadini di vedere - comodamente dal proprio divano - cosa accade alla carta e al cartone dopo il cassonetto, ha coinvolto 728 classi di scuole dislocate in tutta Italia, 433 delle quali sono state accompagnate con una guida live virtuale nel percorso a tappe del ciclo del riciclo (per un totale di circa 11 mila studenti).



La Paper Week Challenge, un live quiz in diretta streaming sulle regole del riciclo di carta e cartone tra 21 Comuni italiani che si sono sfidati in 12 partite, è stata seguita da circa 3000 cittadini. I Comuni vincitori delle sessioni di gioco sono stati La Spezia, Napoli, Roma, Bari, Monza, Firenze, Trani, Alessandria, Novara e Foggia.

Centinaia di cittadini e addetti ai lavori hanno partecipato, inoltre, agli Aperitivi con Comieco e ai webinar di approfondimento. L’interesse dimostrato dalla web community nei confronti della Paper Week è testimoniato anche dal fatto che il sito del Consorzio ha registrato una crescita di oltre 160 mila accessi, di cui l’84% rappresentato da nuovi utenti, una prova di come l’iniziativa abbia avuto la capacità di raggiungere pubblici diversi.



Il calendario della Paper Week è stato completato da attività di influencer marketing ed engagement sui vari canali social. Simona Ventura e Valerio Lundini sono solo alcuni degli ambassador coinvolti nella Paper Week che hanno creato e postato contenuti originali a tema di riciclo di carta e cartone sui propri canali, ingaggiando i propri follower. In particolare, spiccano i 4 podcast originali realizzati da Valerio Lundini e pubblicati su Spotify, che venerdì 15 aprile sono entrati nella Top Ten dei podcast più ascoltati sulla piattaforma.