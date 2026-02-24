Capofila sono le città di Rimini e Vasto. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui danni delle microplastiche all'ambiente e alla salute dell'uomo. I commenti dei sindaci.

Un patto contro la plastica monouso tra i Comuni dell'Adriatico per la tutela dell'ambiente marino e della salute umana. È nata così – leggiamo su Ansa - l'Alleanza di città e paesi d'Italia intorno al mare, con i Comuni di Rimini in Emilia-Romagna e Vasto in Abruzzo primi ad aderire, insieme a Riccione e Bellaria-Igea Marina. L'obiettivo dell'Alleanza è sensibilizzare i cittadini sui danni delle microplastiche arrecati all'ambiente e alla salute dell'uomo: ogni anno si stimano in 10 milioni di tonnellate i rifiuti che contaminano i mari.



Le parole degli amministratori

Il progetto “cercherà di far sì che le buone pratiche che ciascun Comune già adotta per ridurre la plastica monouso, laddove non è necessaria, possano essere adottate anche da quelli che non le adottano”, ha spiegato a margine della presentazione Anna Montini, assessora all'Ambiente di Rimini.

“Spesso coinvolgiamo delle associazioni di volontariato per cercare di ripulire” il mare, “ma noi dobbiamo arrivare in modo che non si sporchi. Siccome ci sono anche dei fiumi che portano molta immondizia nel mare, i nostri concittadini ci chiedono di tenere pulito”, ha aggiunto Gabriele Barisano, assessore all'Ambiente di Vasto.

“Il progetto - spiega Francesco Menna, sindaco di Vasto - si pone l'obiettivo di informare e sensibilizzare direttamente i cittadini sulla necessità di adottare scelte responsabili, riducendo l'utilizzo delle plastiche monouso, in linea con le direttive dell'Unione europea. Siamo orgogliosi di aver aderito a questa iniziativa”.

L'iniziativa poggia su un decalogo di buone pratiche che chiunque può mettere in atto, oltre a campagne di comunicazione negli studi medici per illustrare i rischi sanitari dell'abuso di confezioni di plastica, il cosiddetto overpackaging. E si vogliono spingere anche i pescatori a sostituire reti di plastica e cassette di polistirolo con alternative sostenibili.

“Ci sono tante cose molto semplici da fare che richiedono una piccola modifica delle nostre abitudini, ma che non comportano né costi né grandi disagi. Lo facciamo per il mare ma anche per noi e la nostra salute”, ha detto Franco Borgognone, presidente onorario di Basta Plastica in Mare Network.