Si sono svolte a Roma, presso l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, le premiazioni delle azioni più meritevoli dell’edizione 2022 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, organizzata dal Comitato Promotore Nazionale della SERR, coordinato da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale - con il contributo dei consorzi della filiera CONAI, tra cui BIOREPACK.

Il tema della SERR 2022 era quello dei rifiuti tessili, che ha permesso di portare all’attenzione di un vasto pubblico dati e informazioni riguardo a un settore produttivo troppo poco conosciuto. Tra le 5.778 azioni italiane volte alla riduzione dei rifiuti e concentrate in un’unica settimana a fine novembre, il Comitato Promotore è stato chiamato a selezionare tre azioni finaliste meritevoli per ciascuna categoria.



I vincitori

Le azioni vincitrici dell’edizione 2022 sono state: “All you can give” di Rete Cauto tra le Imprese; “Rifiuti alla moda? No, grazie!” degli istituti I.C. Milani Terracina, Scuola Secondaria di I Grado "Giovanni Opromolla" Angri, Liceo Luigi Pietrobono, I.C. Alfredo Fiorini Terracina, Istituto d'Istruzione Superiore San Benedetto Latina e dell’Istituto San Giuseppe tra le scuole; “Hai la stoffa giusta?” di Fare ECO tra le associazioni. Per le pubbliche amministrazioni si riconferma vincitrice l’Università degli Studi di Pavia (GLOBEC e OSA) con “SERRiously Sustainable”, e “U.S.P.Y. – Unique Planet Sustainable Young”, l’azione di Francesca Passeri.

Premi speciali sono stati consegnati dagli sponsor Mercatino e Retex.green, rispettivamente aggiudicati dai vari istituti scolastici impegnati nell’azione “Rifiuti alla moda? No, grazie!” e a Montecolino SPA per le iniziative congiunte da loro promosse.



Prime anticipazioni

L’evento di premiazione ha rappresentato anche la cornice ideale per le prime anticipazioni riguardanti l’edizione 2023 della Settimana Europea. Anche quest’anno, cittadini e cittadine di tutta Europa saranno chiamate a ideare un’azione di riduzione, riuso e riciclo a fine novembre, precisamente tra il 18 e il 26 novembre 2023. Il focus tematico della 15.a edizione della SERR sarà il packaging che, secondo i dati della Commissione Europea, rappresenta il 36% dei rifiuti solidi urbani.