Approvata la modifica dell’articolo 37 dello statuto. L’estensione nasce dall’esigenza di preservare continuità di interlocuzione e coerenza di indirizzo nella fase conclusiva dell’accordo di programma quadro nazionale.

L’assemblea straordinaria dei consorziati di Conai, riunita a Milano, ha approvato la proposta di modifica dell’articolo 37 dello statuto, norma transitoria che prevede la proroga di un anno del mandato del consiglio d’amministrazione e del collegio dei sindaci attualmente in carica. La decisione, formalizzata il 26 febbraio, riguarda anche le cariche di presidente e vicepresidenti del consiglio d’amministrazione e di presidente del Collegio dei sindaci.

Secondo quanto comunicato dal consorzio, la proroga risponde all’esigenza di garantire continuità di interlocuzione e coerenza di indirizzo nella fase conclusiva della negoziazione dell’accordo di programma quadro nazionale e dei relativi allegati tecnici, nonché nella successiva fase attuativa.

L’obiettivo indicato è evitare discontinuità nella governance che potrebbero incidere sull’efficacia dell’azione consortile in un passaggio considerato ancora aperto e strategico.

La modifica statutaria consente all’attuale assetto di vertice di accompagnare il completamento del percorso negoziale e l’implementazione operativa degli impegni previsti dall’accordo, assicurando stabilità istituzionale nella gestione del sistema consortile.



