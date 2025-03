È quanto invita a fare la campagna Big Plastic Count, organizzata congiuntamente dalla Fondazione Gallifrey, da Earth Action for Impact e da Greenpeace Svizzera che comincia a fine marzo in Svizzera.

Contare per una settimana tutti gli imballaggi di plastica gettati via: è l’invito rivolto alla popolazione svizzera nell’obiettivo di indurre le autorità ad adottare misure per combattere l’inquinamento da plastica.



La campagna

La campagna, denominata Big Plastic Count, è rivolta a famiglie, scuole, aziende e altri soggetti si svolgerà dal 31 marzo al 6 aprile, ma le iscrizioni online si aprono, giovedì. I dati saranno analizzati e i partecipanti riceveranno la loro impronta di plastica personale. I risultati saranno pubblicati in maggio.

La campagna nazionale è organizzata congiuntamente dalla Fondazione Gallifrey, da Earth Action for Impact e da Greenpeace Svizzera, con il sostegno di oltre venti altre ong e associazioni.

Il Big Plastic Count è una campagna nata nel Regno Unito, alla quale hanno partecipato 472mila persone dal 2022, tra cui 22mila studenti delle scuole. Insieme, hanno contato 11 milioni di pezzi di plastica monouso, rivelando che l’insieme delle economie domestiche butta via 1,7 miliardi di pezzi ogni settimana.