Andrà a sostituire integralmente il precedente modello di dichiarazione unica ambientale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante il nuovo MUD 2023. Frutto di un importante lavoro sinergico, introduce una serie di novità per le comunicazioni ambientali in tema di rifiuti, che tengono conto degli aggiornamenti normativi sopraggiunti, e va a sostituire integralmente il precedente modello di dichiarazione unica ambientale. Lo fa sapere il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava secondo cui il Governo è al lavoro alla semplificazione per snellire burocrazia e riordinare il settore”.