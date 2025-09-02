L’iniziativa si svolgerà alla Montagnetta di San Siro, nel pomeriggio di domenica 21 settembre. È aperta a tutti i cittadini e le cittadine.

Puliamo il Mondo è la campagna di riqualificazione più grande d’Italia, con la pulizia dai rifiuti abbandonati di strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi, promossa in Italia da Legambiente e parte della campagna mondiale “Clean Up the World”. La XXXIII edizione di Puliamo il Mondo si terrà dal 19 al 21 settembre. Nell’ambito di Puliamo il Mondo 2025, il circolo Legambiente Milano Centro organizzerà la pulizia del parco Monte Stella, il parco conosciuto dai milanesi anche come la Montagnetta di San Siro, la collinetta artificiale formata dalle macerie dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e dalle demolizioni degli ultimi tratti dei Bastioni. La partecipazione è aperta a tutti, in particolare agli studenti delle scuole medie superiori e studenti universitari.



Il programma

L’appuntamento è domenica 21 settembre alle 15 e il punto di ritrovo è il Giardino dei Giusti di tutto il mondo. Il parco Monte Stella può essere raggiunto con i seguenti mezzi pubblici: metro M1 (fermata QT8), autobus 68 (fermate QT8 o Terzaghi). Dalle 14 alle 15 il circolo Legambiente Milano Centro organizzerà anche la visita al Giardino dei Giusti di tutto il mondo, lo spazio all’interno del parco Monte Stella che onora le donne e gli uomini che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime di genocidi, persecuzioni e regimi totalitari. Lo scorso anno, Puliamo il Mondo è stata organizzata in 1.300 città italiane e ha coinvolto 400mila volontari di tutte le età. Attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti o restituire vita a un’area abbandonata, Puliamo il Mondo è un’occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento e di partecipare a un percorso di cittadinanza attiva. “Per un clima di pace” è il messaggio che unirà idealmente le varie iniziative per restituire alle comunità luoghi più puliti, accoglienti e inclusivi.