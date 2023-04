Dalla Paper Week di Comieco alla Design Week: i materiali cellulosici protagonisti della settimana con iniziative dedicate e aperte a tutti

Carta e cartone sono il nuovo oro del design italiano. È quanto emerge dalla 5.a edizione del Rapporto Design Economy realizzato da Fondazione Symbola con Deloitte Private, Poli.Design e il supporto di Comieco, che vede l’Italia regina del design con il maggior numero di aziende attive nell’ambito e la carta e i materiali cellulosici tra gli elementi di progetto più utilizzati (66%) dalle imprese italiane.



I criteri

Criteri fondamentali nella scelta di questo materiale, rinnovabile e di origine naturale, sono la fonte di provenienza, da foreste gestite in modo sostenibile (FSC, PEFC) quando non riciclata, e – in particolar modo per i progettisti - che l’uso di trattamenti o accoppiamenti della carta con altri materiali non ne comprometta la riciclabilità. Nel design del packaging i progettisti e le aziende si concentrano soprattutto sulle possibilità di riutilizzo (42%) in modo da incrementare durabilità, facilitare resi e progettare funzioni successive all’utilizzo iniziale. Soprattutto per i cosiddetti manufatti transitori (stand, allestimenti, cartellonistica) i materiali di carta e compositi a prevalenza carta sono quelli maggiormente utilizzati (36%).



Sostenibilità come fattore trainante

“Il packaging è un elemento sempre più importante nel mondo del design. Il 95% dei soggetti coinvolti nello studio dichiara di occuparsi attivamente di questo aspetto e l’85% di loro prevede di continuare a farlo anche nei prossimi tre anni” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “In questo scenario emerge in modo netto come la sostenibilità sia il fattore trainante nelle scelte progettuali legate a carta e cartone: la motivazione più importante è la riciclabilità, dichiarata dal 33% dei soggetti partecipanti, seguita dalla facilità di stampa, utile per il 22% a comunicare al meglio con il cliente”. In questo contesto nella 3.a edizione della Paper Week, la campagna informativa dedicata al tema del riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità, in programma fino al 21 aprile, non mancano workshop, laboratori e mostre in tutta Italia, online e in presenza, interamente dedicate al design del packaging sostenibile. Il calendario delle iniziative della Paper week è in continuo aggiornamento su https://www.comieco.org/comunicazione-ed-eventi/eventi/paper-week/