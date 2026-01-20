Presentata anche la nuova campagna di comunicazione nascono dall’esigenza di rafforzare l’identità e la riconoscibilità.Il nuovo logo Mater-Bi vuol esprimere in modo immediato il rapporto con la terra e la circolarità.

A trentacinque anni dalla nascita di Mater-Bi, Novamont (società di Versalis, gruppo Eni) cambia tutto nella strategia di comunicazione del suo materiale biodegradabile e compostabile. Il percorso prende forma in un progetto di rebranding e in una nuova campagna di comunicazione. Il rebranding e la nuova campagna nascono dall’esigenza di rafforzare l’identità e la riconoscibilità di Mater-Bi come un materiale distintivo, portatore di valore, qualità e innovazione, frutto della continua evoluzione delle tecnologie e del know-how Novamont, nonché dell’uso più efficiente delle risorse naturali.

Il nuovo posizionamento del Mater-Bi vuole incarnare e comunicare il valore della filiera, dei progetti di territorio legati all’importanza della raccolta differenziata del rifiuto organico, delle diverse possibilità di riciclo e delle innovative applicazioni in sviluppo, evidenziando le loro performance ed il loro valore ambientale. Mater-Bi si propone così come punto di riferimento in termini di qualità e conformità ai principali standard internazionali che ne garantiscono l’idoneità all’uso e molteplici fine vita possibili.



L’identità nasce dalla natura

Il nuovo logo Mater-Bi adotta un linguaggio visivo rinnovato, capace di esprimere in modo immediato il rapporto con la terra e la circolarità. Il restyling introduce una forma circolare generata da uno stelo con tre foglie che, idealmente, si trasforma in un mondo. Il segno da un lato richiama i cicli della natura e il percorso del Mater-Bi, materiale in continua evoluzione che torna alla terra sotto forma di compost, chiudendo naturalmente il ciclo di vita senza lasciare microplastiche persistenti, dall’altro la possibilità di avere anche altre forme di riciclo. Il simbolo racconta la continua evoluzione del Mater-Bi e il dialogo costante tra natura e tecnologia. Il verde, colore dominante, sottolinea il legame con le materie prime vegetali e con un suolo sano.



L’illustrazione come linguaggio strategico

Al centro della nuova strategia di comunicazione c’è una campagna illustrata. L’illustrazione è scelta per la sua capacità di trasformare la complessità in immagini evocative e immediate, favorendo un dialogo più diretto e umano. La campagna è ambientata in un contesto immaginifico. Una persona immersa in un paesaggio rigoglioso, come se ne fosse una naturale estensione, porta con sé un sacchetto biodegradabile e compostabile, una delle applicazioni più iconiche del Mater-Bi. Un oggetto quotidiano diventa simbolo del marchio, richiama l’uso concreto delle bioplastiche Mater-Bi e il loro ruolo storico nel sostenere la raccolta differenziata dell’organico e la produzione di compost di qualità nel nostro Paese. Tra le tante applicazioni in Mater-Bi, è stato scelto il sacchetto per ricordare che anche gli oggetti più semplici possono essere potenti strumenti di trasformazione.

Il sacchetto è così il portatore dei valori e dell’eredità di Mater-Bi: la famiglia di bioplastiche biodegradabili e compostabili non rilascia microplastiche persistenti, frutto di tecnologie proprietarie prime nel loro genere e con carbon footprint verificata, grazie alla certificazione ISO 14067 ottenuta da Novamont, che consente di misurare e rendicontare in modo trasparente l’impronta di carbonio del prodotto. La nuova campagna ha visto il coinvolgimento di Elisa Talentino, artista torinese attiva tra illustrazione, grafica d’arte, pittura e animazione.