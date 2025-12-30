Grazie a questa integrazione, Green Dot amplia la capacità produttiva soprattutto nel segmento del riciclo meccanico degli imballaggi plastici domestici e nella trasformazione dei riciclati.

Green Dot Italy ha acquisito l'80% di Forplast. L’acquisizione rappresenta un'importante operazione nel settore del riciclo delle materie plastiche e coinvolge Forplast, azienda di Castell’Arquato (Piacenza) attiva nella produzione di compound e tubi in polietilene, e la milanese Green Dot Italy, realtà attiva nella selezione e avvio al riciclaggio dei rifiuti plastici e parte del gruppo Green Dot.



L’intesa

L’accordo prevede la cessione della maggioranza del capitale sociale di Forplast, consentendo così a Green Dot di rafforzare la presenza commerciale e produttiva in Italia. L’operazione segue una ristrutturazione societaria del gruppo acquirente e nuovi investimenti finalizzati all’espansione delle attività. Grazie a questa integrazione, Green Dot amplia la capacità produttiva soprattutto nel segmento del riciclo meccanico degli imballaggi plastici domestici e nella trasformazione di materiali riciclati in nuovi imballaggi.



Le aziende coinvolte

Forplast, fondata nel 1971, è riconosciuta per la produzione di compound a base di HDPE riciclato per applicazioni bottle-to-bottle e PP riciclato. La società opera con una lunga tradizione nel campo della lavorazione delle materie plastiche e si è affermata come leader nella qualità e innovazione nel settore italiano della plastica riciclata. Green Dot Italy, controllata dal gruppo Green Dot, è integrata in una delle principali piattaforme europee dedicate all’economia circolare della plastica, con attività che spaziano dal riciclo meccanico e chimico ai servizi EPR in più paesi europei.

Lo studio legale Gianni & Origoni ha fornito assistenza a Green Dot Italy con un team composto dal partner Fabio Ilacqua e dal senior counsel Federico Botta.

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito i soci di Forplast su tutti gli aspetti contrattuali legati alla vendita delle quote, con un team guidato dal partner Claudio Tatozzi e composto dalla counsel Lea Lidia Lavitola e dalla junior associate Luisanna Farina.