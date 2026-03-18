Il consorzio è l’unico che in Italia si occupa della raccolta e smaltimento degli articoli pirotecnici (segnalazione, soccorso, sicurezza, spettacolo). L’adesione al sistema Cogepir è obbligatoria per tutti i produttori e importatori. Fumogeni, razzi di segnalazione, airbag, antincendio automatici: i dispositivi pirotecnici di ogni giorno.

Il ministero dell'Ambiente con il decreto ministeriale 2 febbraio 2026 n. 32, ha riconosciuto il Cogepir, Consorzio gestione pirotecnici, da consorzio volontario a soggetto di diritto privato facente funzione pubblica.

Il sistema è l’unico che in Italia si occupa della raccolta e smaltimento degli articoli pirotecnici (segnalazione, soccorso, sicurezza, spettacolo), quando questi diventano rifiuti esplodenti in seguito alla scadenza naturale, come i fumogeni obbligatori sulle barche, o per il sequestro da parte delle forze dell’ordine e il successivo ordine di distruzione emesso dall’autorità giudiziaria, come accade quando si scoprono fuochi d’artificio irregolari o produzioni abusive.



L’obbligo

Costituito dai principali produttori e importatori del settore pirotecnico per adempiere agli obblighi previsti dal decreto interministeriale 12 maggio 2016 n. 101, il consorzio opera in un ambito peculiare nel panorama italiano, perché è l’unico settore merceologico che risponde contemporaneamente a due normative primarie: il testo unico ambientale (tua) e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps). Il doppio presidio normativo richiede competenze tecniche, autorizzazioni specifiche e una filiera strutturata per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale.

L’adesione al sistema Cogepir è obbligatoria per tutti i produttori e importatori che immettono articoli pirotecnici sul mercato italiano. Una condizione necessaria per assicurare la tracciabilità e la corretta gestione a fine vita di dispositivi ad alto potenziale di rischio per la sicurezza pubblica.



Oltre 51 tonnellate

Nel 2025 Cogepir ha raccolto e distrutto 51,4 tonnellate di dispositivi pirotecnici a fine vita, segnando un incremento rispetto alle 48,7 tonnellate del 2024 e alle 39,9 del 2023. La gestione riguarda tutti i prodotti pirotecnici utilizzati in ambito, nautico, ferroviario, professionale e di sicurezza, ma anche degli spettacoli ed eventi, la cui dismissione non può avvenire tramite i canali ordinari.

Il sistema consortile conduce raccolta controllata; trasporto autorizzato; depositi esplosivi certificati; distruzione in impianti specializzati.



I materiali pirotecnici sequestrati

Il Cogepir gestisce anche materiali pirotecnici sequestrati su ordine dell’autorità giudiziaria. Solo nel 2025 le forze dell’ordine hanno sequestrato e affidato al Cogepir più di 9,2 tonnellate e già 5,9 tonnellate nei primi mesi del 2026. Il consorzio ha messo a disposizione delle forze di pubblica sicurezza non meno di un deposito esplosivi per ogni regione italiana, per assicurare una filiera controllata per il deposito giudiziale e successiva distruzione dei materiali. L’intervento rafforza il ruolo del Cogepir non solo come strumento ambientale ma anche come presidio di sicurezza pubblica.