Aumenti sono previsti per tutte le nove fasce contributive per gestire l’emergenza legata alla crisi europea del riciclo delle plastiche. I valori saranno definiti dal consiglio d’amministrazione del Conai nella riunione di marzo. Cambiano anche i corrispettivi Anci-Conai.

Il cda Conai, dopo un confronto con il consorzio Corepla, ha esaminato l’attuale quadro economico e industriale della filiera del riciclo delle materie plastiche, che dalla fine del 2025 attraversa una fase di forte criticità. Per questo motivo il Conai, che punta a garantire la sostenibilità e la continuità del sistema consortile, ha deciso di intervenire con un aumento dei valori del contributo ambientale (cac) per gli imballaggi di plastica, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Le rimodulazioni al rialzo riguarderanno tutte le fasce contributive.



Il contesto e le decisioni

Il contesto è caratterizzato da una riduzione significativa dei ricavi dalla vendita all’asta dei materiali selezionati, fra cui l’hdpe e il pet, e dai maggiori costi di avvio a riciclo per gli altri flussi. Ciò è dovuto alla concorrenza crescente delle materie plastiche vergini e riciclate provenienti da Paesi extra-Ue e determina la riduzione dei mercati di sbocco per le plastiche riciclate a partire dalla raccolta differenziata, nonché l’aumento dei costi operativi, con un impatto rilevante sull’equilibrio economico del sistema. Il consiglio d’amministrazione del 28 gennaio ha deciso di rinviare al mese di marzo 2026 la definizione dei valori puntuali del cac per le singole fasce, per disporre di un quadro informativo più solido e aggiornato. In un contesto che presenta criticità di natura sovrannazionale, i consorzi Conai e Corepla sono in questi mesi coinvolti nel tavolo di crisi attivato al ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di assicurare la continuità della raccolta differenziata e di contribuire alla definizione di soluzioni strutturali per il rilancio dei mercati delle plastiche riciclate.



Revisioni

Intanto, il comitato di verifica Anci-Conai ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio e il loro conferimento in convenzione ai consorzi di filiera ai sensi della proroga dell’Accordo Quadro Anci Conai.

L’incremento dei corrispettivi tiene conto dell’indice NIC 2025/2024 la cui variazione media annua è risultata pari a +1,5%.

I nuovi corrispettivi Anci-Conai, validi dal 1° gennaio 2026 sono scaricabili al seguente link: https://www.conai.org/wp-content/upl...