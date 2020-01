La nuova campagna “Cena delle Feste” punta sull’“usa e ricicla”, per una nuova economia circolare

Il tema della plastica e le ripercussioni sull’ambiente sono di scottante attualità e accende il dibattito pubblico e privato incrociandosi con altri temi, quali il confronto tra generazioni, tra generi, tra stili di vita. In questo contesto, anche Corepla invita a riflettere, ma soprattutto ad agire.

La nuova campagna “Cena delle Feste”, firmata da Isobar, agenzia creativa del Gruppo Dentsu Aegis Network, mette in scena un dibattito ambientato nella realtà di tutti i giorni, durante una cena in famiglia per le feste natalizie, a casa del protagonista Diego Abatantuono. Il dibattito mette in discussione il comportamento “usa e getta” che abbiamo nei confronti di tutti gli oggetti di consumo, buttandoli prima che abbiano terminato le loro potenzialità. Una questione di attitudine, dunque - non legata al materiale. L’unico modo per cambiare la realtà è agire, facendo la differenza tra un’attitudine e un materiale, e trasformare l’”usa e getta” in “usa e ricicla”. E questo diventa possibile facendo la raccolta differenziata, un gesto semplice che se entra a far parte della quotidianità di ognuno di noi, può fare dell’economia circolare una realtà.

La campagna si inserisce nella piattaforma strategica Ecologia dell’Informazione, ideata da Corepla per stimolare un dibattito all’altezza della complessità dei temi. Pianificata da Vizeum su Facebook, Instagram, e YouTube oltre che nei cinema di tutta Italia, sfrutta la potenza scenica di Diego Abatantuono.

A supporto del cortometraggio infatti, sono stati realizzati diversi trailer dal tono ironico che rispecchiano tutti i canoni del linguaggio cinematografico.