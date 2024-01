Sul provvedimento pendono però un ricorso al Consiglio di Stato e i rilievi della Commissione europea sugli obblighi di notifica

È entrato in vigore in Francia il 1° gennaio 2024 il divieto alla vendita di frutta e verdura fresca confezionata in imballaggi di plastica, con peso inferiore al chilo e mezzo. Il provvedimento adottato dal governo francese nell’ambito delle strategie di economia circolare punta ad eliminare gli articoli monouso in plastica entro il 2040.



Gli ostacoli

La sua adozione non è stata indolore anche oltralpe, tanto che sul divieto si attende un pronunciamento del Consiglio di Stato presentato dall’associazione Plastiallance. Non solo: anche la stessa Commissione europea ha inviato a Parigi di sospenderne la promulgazione, come già avvenuto anche in Italia per i sacchetti della spesa poi risolta da una direttiva UE. Analogamente, il divieto alla plastica nell'ortofrutta potrebbe essere inserito nel nuovo regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio in discussione a Bruxelles.



Le eccezioni

Occorre dire che anche il legislatore francese ha previsto alcune eccezioni al divieto: tra queste patate e carote a raccolta precoce, broccoli, funghi, insalate, frutti di bosco e altri prodotti freschi, oltre ai prodotti ortofrutticoli troppo maturi. I produttori e gli esercenti che non rispetteranno il divieto saranno sanzionabili con una multa fino a 45.000 euro.