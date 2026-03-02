Già alla guida dal 2010 al 2024, ha segnato un passaggio importante nella storia del Consorzio e nel percorso di sviluppo delle sue attività.

È scomparso Valter Facciotto , direttore generale del Consorzio Nazionale Imballaggi dal 2010 al 2024 dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di vicedirettore generale. Dal 2024 era presidente della fondazione ReMade.

La sua lunga esperienza ha segnato un passaggio importante nella storia del Consorzio e nel percorso di sviluppo delle sue attività: durante i suoi quattordici anni alla guida di via Pompeo Litta ha contribuito al rafforzamento del modello nazionale di gestione ambientale con sensibilità, intuito e gentilezza.

La redazione di e-gazette, nel ricordarne l’umanità oltre alle indubbie capacità professionali, si associa al cordoglio della famiglia e dei colleghi.

