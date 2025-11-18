Promuove sui social il consorzio Cial e il ricupero delle lattine di alluminio: un giocatore di basket dell’Urania Milano, africano di nascita, diventa vittima di insulti razzisti. La vicenda riguarda Ursulo D’Almeida, che ha prestato il volto per una campagna “Ogni lattina vale”. I commenti degli idioti sono stati rimossi.

Insulti razzisti sui social contro Ursulo D’Almeida, giocatore di basket dell’Urania Milano, che milita in serie A2, originario del Benin, il quale ha prestato il volto per una campagna di sensibilizzazione sul riciclo promossa dal Cial. L’iniziativa – leggiamo su MilanoToday - è stata pubblicizzata con un post sui social, commentato con molte frasi razziste e xenofobe. Gli insulti sono apparsi sulla pagina “Ogni lattina vale”, la declinazione nazionale del programma Every Can Counts, operativo in quasi 20 paesi tra Europa, Stati Uniti, Brasile ed Emirati Arabi.

“Abbiamo provveduto a nascondere e segnalare ogni commento razzista per nulla degno dell'intento di questo post, ovvero parlare di sport e rispetto per l'ambiente”, si legge sotto al post riguardante Ursulo D’Almeida (il ragazzo a destra nella foto). “Se non vi piace come e che cosa comunichiamo e i testimonial che scegliamo per diffondere il nostro messaggio ambientale avete una possibile e soddisfacente strada: non seguirci e non commentare. Ognuno è libero di esprimere l’opinione, ma sempre nel rispetto degli altri. Sui nostri canali non c'è mai stato e mai ci sarà spazio per chi discrimina”.

La reazione congiunta

Urania Basket Milano e Cial hanno diffuso un comunicato congiunto a sostegno dell’atleta e a condanna di chi lo ha insultato. “Urania Basket Milano e Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio) esprimono con forza la propria ferma condanna nei confronti dei commenti razzisti e offensivi rivolti al giocatore @ursulodalmeida in seguito alla recente campagna di comunicazione pubblicata sui canali social di Cial. Tali comportamenti rappresentano un atto vile e inaccettabile, contrario non solo ai valori dello sport, ma anche a quelli fondamentali di rispetto, uguaglianza e civiltà che devono guidare ogni comunità, dentro e fuori dal campo. Urania Basket Milano e Cial sono unite nel ribadire che non esiste alcuna giustificazione per il razzismo in qualunque sua forma. Siamo orgogliosi di Ursulo, atleta e persona esemplare, che rappresenta al meglio lo spirito Wildcats fatto di impegno, passione e rispetto reciproco. Ogni parola di odio è un passo indietro per tutti. Per questo, chiediamo a chiunque ami lo sport e la convivenza civile di unirsi a noi nel rigettare con forza questi atteggiamenti schifosi e indegni, riaffermando il valore dell’inclusione e della diversità come patrimonio comune.”