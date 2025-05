I dati sono dell’Osservatorio di Pro Carton, l’Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, che ogni anno analizza la percezione dei cittadini europei sul ruolo del packaging.

Le preoccupazioni ambientali rimangono saldamente radicate nella coscienza pubblica degli europei. È quanto emerge dall’Osservatorio di Pro Carton, l’Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, che ogni anno analizza la percezione dei cittadini europei sul ruolo del packaging in chiave ambientale. Lo studio ha coinvolto oltre 5mila consumatori tra Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, di cui più di mille in Italia.



L’importanza degli imballaggi

Nella valutazione che riguarda il packaging, i risultati del sondaggio evidenziano che la facile riciclabilità è un fattore decisivo, con il 65% che la considera importante. Anche gli imballaggi richiudibili e i materiali naturali rinnovabili sono stati considerati fattori molto apprezzati, a sostegno di un aumento del sostegno alla riduzione dell'impatto climatico. In tutti i mercati analizzati, il cartone è considerato molto più favorevole della plastica, con l'89% che sceglierebbe un prodotto se la stessa opzione fosse disponibile in plastica. Si tratta di un aumento rispetto all'87% dell'anno precedente. Per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti di imballaggio, il 57% ritiene che i produttori abbiano la maggiore responsabilità nell'attuare tale cambiamento, il 21% lo affermano i consumatori, il 14% il governo e l'8% i rivenditori. Sorprendentemente, il 27% dei consumatori in Germania si considera responsabile, una percentuale molto più alta rispetto a qualsiasi altro Paese.



Materiali e fiducia

L'84% dei consumatori in Europa si sente sicuro o molto sicuro nel decidere quale materiale di imballaggio possa essere riciclato. Si tratta di un aumento del 2% rispetto allo studio del 2024, e dimostra che i consumatori europei sono interessati all'impatto che le loro decisioni di acquisto hanno sull'ambiente.

Il livello di fiducia più elevato è stato riscontrato tra i consumatori in Italia e Spagna, dove l'89% degli intervistati ha espresso la propria fiducia. Sulla fiducia dei consumatori nella riciclabilità dei vari materiali i dati non sono univoci: la fiducia è maggiore per il cartone ondulato, con l'85% che si sente sicuro che verrà riciclato, seguito da carta e cartone (83%) e vetro (80%). La fiducia cala per le plastiche rigide come le bottiglie (65%) e il metallo, con solo il 59% dei consumatori fiducioso che verranno riciclate. Come lo scorso anno, le plastiche flessibili, come gli incarti di patatine o cioccolatini, hanno mostrato i livelli di fiducia più bassi, con solo il 54% dei consumatori fiducioso che questi materiali verranno riciclati. Lo studio ha anche confermato i dati dello scorso anno per i bicchieri di carta e plastica: con il 73%, i bicchieri di carta godono di un livello di fiducia significativamente più elevato rispetto ai bicchieri di plastica, con il 54%.

Questo elevato livello di fiducia nella riciclabilità del cartone – si legge ancora nello studio - è una notizia incoraggiante per il settore, poiché rafforza la percezione positiva del cartone come soluzione di imballaggio sostenibile. Continuando a promuovere i suoi benefici ambientali e garantendo informazioni chiare e accessibili sul riciclaggio, il settore può consolidare ulteriormente la posizione del cartone come scelta leader per i consumatori e i marchi attenti all'ambiente.