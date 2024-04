Dal 2002 ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della comunicazione, delle relazioni territoriali e delle relazioni istituzionali. Prende il posto di Giuseppina Carnimeo

Stefano Stellini è il nuovo direttore generale di Cial, il Consorzio nazionale imballaggi alluminio che dal 1997 in seno al sistema Conai avvia al recupero e al riciclo gli imballaggi di alluminio giunti al termine del loro ciclo vitale e provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dai cittadini e dai singoli Comuni. Il consorzio riunisce i protagonisti dell’intera filiera industriale di riferimento: dai produttori di materia prima ai fabbricanti di imballaggi fino agli utilizzatori finali, ai recuperatori, ai riciclatori. Di pari passo, promuove iniziative su tutto il territorio nazionale tese a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riciclo della preziosa materia prima, la cui rivalorizzazione garantisce indiscussi vantaggi economici, sociali e ambientali. Impiegato per realizzare milioni di prodotti, l’alluminio è infatti il “material sharing” per eccellenza poiché è riciclabile al 100% e all’infinito, senza perdere o ridurre le caratteristiche peculiari.



Prime parole e curriculum

“Affronto questa nuova sfida con la stessa voglia e determinazione che ha caratterizzato la mia lunga esperienza nel settore del packaging, particolarmente vivace e in continua evoluzione, sia dal punto di vista normativo che tecnico e progettuale. Il compito di Cial sarà sempre più favorire la naturale vocazione che pone la filiera del packaging in alluminio nella direzione della transizione ecologica del Paese, consapevoli del ruolo e del contributo che potrà continuare ad offrire per una concreta economia circolare, esprimendo una totale sostenibilità ambientale, economica e sociale” ha detto il nuovo dg Stefano Stellini. “Le sfide dei prossimi anni saranno tante, stimolanti e ambiziose e per questo ringrazio il presidente Rea e tutto il consiglio d’amministrazione per la fiducia che mi hanno accordato. So di poter contare su un gruppo di persone preparate, competenti e affiatate. Determinazione, passione, creatività e collaborazione saranno alla base del nostro lavoro e siamo pronti a investire risorse ed energie per continuare a crescere e innovare. Desidero anche ringraziare il direttore uscente Giuseppina Carnimeo per l’eccellente lavoro svolto e gli importanti risultati conseguiti alla guida del consorzio dal novembre 2020.”

Stefano Stellini ha una laurea in scienze economiche presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell’Università di Siena e master upa in comunicazione d’azienda presso il dipartimento di economia aziendale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo alcuni anni in agenzie di marketing e pubblicità dal 1995 ricopre diversi incarichi nell’ambito della comunicazione ambientale e delle relazioni istituzionali per la promozione e lo sviluppo della raccolta differenziata e il riciclo del packaging. Da Replastic a Conai a Cial, dove dal 2002 ricopre diversi ruoli nell’ambito della Comunicazione, delle Relazioni Territoriali e delle Relazioni Istituzionali fino all’attuale carica di direttore generale.