Studio. Ecco i numeri dell’industria della plastica in Italia
Lo studio di Teha Group evidenzia 57 miliardi di euro di ricavi, 15,3 miliardi di euro di valore aggiunto, con 164mila posti di lavoro.
Il settore della plastica è un pilastro strategico della base industriale italiana e genera 57 miliardi di euro di ricavi (è la seconda nell’Unione europea), 15,3 miliardi di euro di valore aggiunto e sostiene 164mila posti di lavoro. Sono questi i dati principali di uno studio di Teha Group dal titolo “L’industria della plastica in Italia: strategia e piano d’azione per sostenere la competitività e la circolarità” per conto di Federchimica – PlasticsEurope Italia, Federazione Gomma Plastica, Unionplast, Amaplast, Pvc Forum Italia, IIPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da riciclo, Corepla, Biorepack, Arkema, Basell Poliolefine Italia, BASF Italia, COIM, SABIC Italia, and Versalis. La ricerca si propone di fornire un’analisi strategica e di scenario di alto livello sull’evoluzione dell’industria della plastica in Italia, aggiornando e ampliando il quadro delineato in un precedente Studio del 2022.
Le evidenze
In un contesto europeo in rapida evoluzione, lo studio cerca di identificare chiaramente le strategie e le azioni chiave necessarie per migliorare la competitività e la circolarità della catena del valore nazionale della plastica. In particolare, evidenzia come la complementarietà tra riciclo meccanico e chimico potrebbe aumentare significativamente la circolarità, sostenendo al contempo la competitività dell’industria. Attraverso2,6 miliardi di euro di investimenti nel riciclo chimico si consentirebbe il trattamento del 13,6% dei rifiuti plastici nazionali, coprendo fino al 70% del fabbisogno nazionale di materie prime se combinati con il riciclo meccanico al 2040.