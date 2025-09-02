Lo studio di Teha Group evidenzia 57 miliardi di euro di ricavi, 15,3 miliardi di euro di valore aggiunto, con 164mila posti di lavoro.

Il settore della plastica è un pilastro strategico della base industriale italiana e genera 57 miliardi di euro di ricavi (è la seconda nell’Unione europea), 15,3 miliardi di euro di valore aggiunto e sostiene 164mila posti di lavoro. Sono questi i dati principali di uno studio di Teha Group dal titolo “L’industria della plastica in Italia: strategia e piano d’azione per sostenere la competitività e la circolarità” per conto di Federchimica – PlasticsEurope Italia, Federazione Gomma Plastica, Unionplast, Amaplast, Pvc Forum Italia, IIPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da riciclo, Corepla, Biorepack, Arkema, Basell Poliolefine Italia, BASF Italia, COIM, SABIC Italia, and Versalis. La ricerca si propone di fornire un’analisi strategica e di scenario di alto livello sull’evoluzione dell’industria della plastica in Italia, aggiornando e ampliando il quadro delineato in un precedente Studio del 2022.



Le evidenze

In un contesto europeo in rapida evoluzione, lo studio cerca di identificare chiaramente le strategie e le azioni chiave necessarie per migliorare la competitività e la circolarità della catena del valore nazionale della plastica. In particolare, evidenzia come la complementarietà tra riciclo meccanico e chimico potrebbe aumentare significativamente la circolarità, sostenendo al contempo la competitività dell’industria. Attraverso2,6 miliardi di euro di investimenti nel riciclo chimico si consentirebbe il trattamento del 13,6% dei rifiuti plastici nazionali, coprendo fino al 70% del fabbisogno nazionale di materie prime se combinati con il riciclo meccanico al 2040.