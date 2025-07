Da uno studio di Comieco e Ambiente Italia sugli italiani in viaggio: ancora buona parte delle circa 60mila tonnellate di rifiuti prodotte su treni, aerei, stazioni e aeroporti non viene differenziata.

Gli italiani si dimostrano attenti alla raccolta differenziata quando sono a casa ma una volta partiti per le vacanze l’attenzione cala. Un’occasione mancata, soprattutto se si considera che, ad esempio, i luoghi del trasporto collettivo – stazioni ferroviarie, aeroporti, treni e aerei – generano ogni anno una significativa quantità di rifiuti da imballaggio, in particolare di carta e cartone. Lo evidenzia il primo studio nazionale realizzato da Comieco, in collaborazione con Ambiente Italia, che ha analizzato la produzione e la gestione dei rifiuti cellulosici nei principali hub della mobilità in Italia. Lo studio è stato presentato a Milano nel corso dell’incontro Verso le olimpiadi invernali 2026: produzione e gestione di rifiuti da imballaggio nei servizi di trasporto collettivo.



La fotografia

Una fotografia inedita che, per la prima volta, quantifica i rifiuti generati “on the go”: si parla di oltre 50-60mila tonnellate l’anno presenti in aeroporti, aeromobili, stazioni e treni. Una massa significativa, che nasconde un’opportunità concreta: in particolari circuiti – ad esempio l’Aeroporto di Milano Linate - oltre la metà di questi rifiuti è costituita da carta, cartone e altri imballaggi cellulosici, materiali preziosi e perfettamente riciclabili.

“Lo studio evidenzia che ancora molta carta finisce nell’indifferenziato, ad esempio nei servizi di bordo ferroviari questa quota si aggira tra il 25 e il 50%, mentre bicchierini in carta, cartoni per bevande e altri imballaggi cellulosici che ritroviamo in viaggio possono e devono essere conferiti nella differenziata” evidenzia Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. “I comportamenti dei passeggeri sono importanti ma è anche il contesto a determinare la qualità dell’impegno dei viaggiatori. Occorrono infrastrutture semplici, sistemi di raccolta coerenti e un’organizzazione capace di accompagnare la disponibilità e il senso civico delle persone”.



Rifiuti in viaggio: un sistema da migliorare

L’analisi qualitativa rivela una realtà ancora frammentata: si differenzia poco e in modo disomogeneo. I dati emersi dallo studio parlano chiaro, nei diversi circuiti analizzati finiscono nell’indifferenziata quantità di carta e cartone significative che potrebbero essere invece differenziate.

Nei servizi di bordo dei treni AV (Frecce e Italo), la componente cellulosica oscilla tra il 40 e il 50%. A Linate, carta e imballaggi cellulosici rappresentano il 57% dei rifiuti nei terminal, a Malpensa, la quota è del 34%

A fronte di un servizio chiaro e accessibile, con contenitori ben visibili e indicazioni chiare di conferimento – come ad esempio nei bar, negozi e uffici aeroportuali - la raccolta differenziata di carta e cartone è fatta molto bene con una presenza di frazioni estranee residuale. Nei cestini comuni o generici, invece, i flussi risultano casuali e difficilmente recuperabili.

“Servizi di bordo e, ancor di più, di terra negli aeroporti e nelle stazioni, presentano margini di miglioramento importanti. Grazie a strumenti come l’ecodesign, la raccolta intelligente e le tecnologie per la separazione post-raccolta, possiamo ottenere risultati misurabili: meno rifiuti, più riciclo, più valore ambientale ed economico”, dichiara Duccio Bianchi, direttore scientifico di Ambiente Italia.