Nell’acqua delle bottiglie di vetro ci sono più microplastiche di quelle presenti nelle bottiglie di plastica. La sorprendente scoperta arriva dalla Francia grazie a ricercatori dell’“Agenzia per la Sicurezza alimentare (Anses). Con grande sorpresa, al contrario di ciò che si aspettavano di trovare , le bottiglie in vetro sono risultate di gran lunga peggiori rispetto a tutte le altre. L’acqua, il liquido migliore, aveva in media 4,5 microplastiche per litro, contro le 1,6 misurate nelle bottiglie in Pet: un valore circa triplo. Gli studiosi dopo aver scoperto questa apparente anomalia - leggiamo sulle notizie Tiscali - si sono subito chiesti com’era possibile e andando a indagare hanno scoperto che la fonte principale incriminata sembra essere il tappo in metallo con rivestimento verniciato. Durante la lavorazione, lo stoccaggio e il rivestimento, il tappo sembra possa subire micrograffi e rilasciare frammenti che ricadono poi nelle bevande.



L’indagine

Per scoprirlo gli studiosi hanno analizzato la composizione delle microplastiche che era del tutto simile, per tipo di polimero, colore e altre caratteristiche, a quella dei rivestimenti. Per quantificare e avere dati più completi sulle microplastiche presenti nelle bottiglie e negli altri contenitori per liquidi, i ricercatori hanno analizzato numerosi campioni di bevande vendute in Francia di acqua, birra, cola, limonata e acqua aromatizzata al limone, tè freddo e vino, confezionate in bottiglie (di vetro e di Pet), cartoni in tetrapack e in lattine.