Surprais! Trovate più microplastiche nell’acqua in vetro che nel Pet
L’acqua nelle bottiglie di vetro aveva in media 4,5 microplastiche per litro, contro le 1,6 misurate nelle bottiglie in Pet. Tutta colpa del tappo in metallo con rivestimento verniciato a rischio graffi nella lavorazione.
Nell’acqua delle bottiglie di vetro ci sono più microplastiche di quelle presenti nelle bottiglie di plastica. La sorprendente scoperta arriva dalla Francia grazie a ricercatori dell’“Agenzia per la Sicurezza alimentare (Anses). Con grande sorpresa, al contrario di ciò che si aspettavano di trovare , le bottiglie in vetro sono risultate di gran lunga peggiori rispetto a tutte le altre. L’acqua, il liquido migliore, aveva in media 4,5 microplastiche per litro, contro le 1,6 misurate nelle bottiglie in Pet: un valore circa triplo. Gli studiosi dopo aver scoperto questa apparente anomalia - leggiamo sulle notizie Tiscali - si sono subito chiesti com’era possibile e andando a indagare hanno scoperto che la fonte principale incriminata sembra essere il tappo in metallo con rivestimento verniciato. Durante la lavorazione, lo stoccaggio e il rivestimento, il tappo sembra possa subire micrograffi e rilasciare frammenti che ricadono poi nelle bevande.
L’indagine
Per scoprirlo gli studiosi hanno analizzato la composizione delle microplastiche che era del tutto simile, per tipo di polimero, colore e altre caratteristiche, a quella dei rivestimenti. Per quantificare e avere dati più completi sulle microplastiche presenti nelle bottiglie e negli altri contenitori per liquidi, i ricercatori hanno analizzato numerosi campioni di bevande vendute in Francia di acqua, birra, cola, limonata e acqua aromatizzata al limone, tè freddo e vino, confezionate in bottiglie (di vetro e di Pet), cartoni in tetrapack e in lattine.