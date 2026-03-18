Sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 e dovrà essere presentata entro il 3 luglio. Il testo integrale del decreto e i link per scaricare gli allegati.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.53 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025. In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del Mud dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.

La pubblicazione degli allegati al decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026 è demandata al ministero dell’ambiente che, a tal fine, sono stati pubblicati i seguenti documenti:



DPCM 30 gennaio 2026 - pdf - decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026

Allegato 1 - pdf - Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) https://www.mase.gov.it/portale/docu...

Allegato 2 - pdf - Comunicazione rifiuti semplificata https://www.mase.gov.it/portale/docu...

Allegato 3 - pdf - Modelli raccolta dati https://www.mase.gov.it/portale/docu...

Allegato 4 - pdf - Istruzioni per la presentazione telematica https://www.mase.gov.it/portale/docu...

Sintesi modifiche MUD 2026 - pdf https://www.mase.gov.it/portale/docu...



Il testo

Art. 1

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025, è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026



p. Il presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato Mantovano



Leggi il testo del decreto https://www.gazzettaufficiale.it/att...