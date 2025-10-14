Il riconoscimento premia da oltre sessant’anni le soluzioni più innovative del settore. Il tema è legato al design. C’è tempo fino al 15 dicembre per iscriversi.

Torna Best Packaging-Oscar dell’Imballaggio, il contest annuale promosso dall’Istituto Italiano Imballaggio e organizzato da Packaging Meeting, che da oltre sessant’anni premia le soluzioni più innovative del settore. L’edizione 2026 si presenta con un focus forte sulla progettazione e sul design a 360°, con il tema guida all around design: il packaging come sintesi perfetta di visione, funzione e innovazione, capace di interpretare le esigenze del mercato e della filiera con un approccio integrato e responsabile. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 dicembre 2025.



Le novità e i premi speciali

Oltre ai riconoscimenti principali, la giuria assegnerà tre premi speciali: premio ambiente, con il patrocinio di Conai, per valorizzare soluzioni attente alla prevenzione dell’impatto ambientale; premio innovazione tecnologica, con il patrocinio di Ipack-Ima, per premiare tecnologie, performance tecniche e smart packaging; premio speciale luxury packaging–bellezza responsabile, novità assoluta del 2026, dedicato al settore del lusso. Questo riconoscimento premierà i progetti che sanno coniugare prestigio estetico, esperienza emozionale e sostenibilità concreta, in linea con le nuove normative europee. Un segnale forte: oggi il lusso non può essere solo bello, ma deve essere anche giusto.



Reputazione

Partecipare al contest significa molto più che vincere un premio: Best Packaging è un marchio di eccellenza industriale, che rafforza la reputazione B2B delle aziende, comunica al mercato la capacità di innovare e offre visibilità lungo tutta la filiera, dai brand owner agli end user. Grazie a un piano di promozione strutturato – stampa, media di settore, social, eventi come la Milano Design Week e Interpack – le soluzioni finaliste e vincitrici ottengono un’esposizione unica e strategica. Inoltre, i progetti premiati accedono al WorldStar Award della World Packaging Organization, portando l’eccellenza italiana sul palcoscenico internazionale.



Trovi qui il regolamento: https://istitutoimballaggio.org/wp/wp-content/uploads/2025/10/BEST_PACKAGING_Regolamento2026_def.pdf