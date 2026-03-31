Nel 2025 aumenta anche l’export +8% e soprattutto la produzione di bottiglie, +6%. Al supermarket acquisti “in vetro” in testa per vino e birra. Assovetro: il 96% degli italiani raccomanda bottiglie e vasetti per conservare cibo e bevande.

Aumenta la produzione italiana dell’industria del vetro: sono soprattutto bottiglie di vetro (+6%), ma anche vasetti, flaconi e articoli per la tavola, aumentata del 4% rispetto all’anno precedente, mostrando una buona tenuta in un contesto di costi energetici alti e volatili e di una complessa situazione geopolitica. Lo evidenzia Assovetro, l’associazione italiana degli industriali del vetro, aderente a Confindustria, che fa il punto sullo stato di salute dell’industria italiana dei contenitori in vetro, prima in Europa, e illustra anche alcuni dati Nomisma sui mercati collegati al vetro.



L’export cresce

Positivo anche il saldo commerciale del vetro cavo: aumentano le esportazioni di circa l’8% rispetto al 2024 e diminuiscono invece le importazioni del 3,6%. Proprio le bottiglie di vino e birra sono state al top degli acquisti “in vetro” nella grande distribuzione.

Un dato positivo che rispecchia il sentire dei consumatori italiani che vedono nei contenitori di vetro un marchio doc per la sicurezza alimentare e per l'ambiente. Impermeabili, chimicamente inerti, igienici, versatili, totalmente riciclabili, sono un vestito sicuro per gli alimenti che contengono, e, soprattutto, sono in grado di preservarne la qualità e le sostanze nutritive. “Il mondo del packaging alimentare - sottolinea Biagio Costantini, presidente della sezione contenitori di Assovetro - da sempre è alla ricerca di soluzioni che non solo conservino l’integrità e la sicurezza degli alimenti, ma che siano anche ambientalmente sostenibili. Il vetro rispetta queste caratteristiche e i consumatori ne sono consapevoli, tanto che l’87% degli europei consiglia il vetro quale packaging più sicuro e il 96% degli italiani raccomanda bottiglie e vasetti per conservare cibo e bevande”.



Un anno di vetro

La produzione di contenitori in vetro è stata nel 2025 di oltre 4,5 milioni di tonnellate, più 4% rispetto all’anno precedente ed è stata trainata dalla produzione di bottiglie per vini, oli, birre, succhi, pari a 3,9 milioni di tonnellate, +5,8% rispetto al 2024.

Il settore bottiglie assiste a un boom dell’export di + 23, 8% sull’anno prima e una diminuzione dell’import -4,3%.

Per i vasetti per gli alimentari invece, dopo l’exploit di produzione del 2024 (+24,5%), il 2025 ha fatto registrare un calo di produzione del 6,5% (350mila tonnellate di vasi prodotti) con un aumento dell’import del 4,4% e una diminuzione dell’export del’1,3%.

Nel 2025 il tasso stimato di raccolta del vetro è dell’89% con un tasso di riciclo dell’80,5%, che negli ultimi 6 anni ha superato sempre il target Ue di riciclo del 75% previsto per il 2030. Grazie al riciclo sono state risparmiate oltre 3,9 milioni di tonnellate l’anno di materie prime vergini, oltre 400 milioni metri cubi di gas naturale e oltre 2,4 milioni di tonnellate di CO2.



Vini e birra

L’Osservatorio Nomisma sul largo consumo rileva che, nel 2025, per i prodotti del food&beverage nella gdo, dove il vetro rappresenta uno dei packaging d’elezione, si è registrato un aumento delle vendite del 2,4%. Sul podio degli acquisti in vetro le bottiglie di vino e birra. Nel 2025 sono stati acquistati, solo nei supermercati nazionali, oltre un milione di bottiglie di birra e circa 400mila di vino fermo per un valore per il vino di circa 1,681 milioni di euro e per la birra 1,665 milioni.

Nella classifica dei prodotti confezionati nel vetro seguono le passate di pomodoro (390mila confezioni), i sughi pronti (265.000) i vini frizzanti (233.000).

L’indagine mostra anche che il concetto di sostenibilità del packaging è entrato nel carrello della spesa. Secondo l’indagine, per essere riconosciuto come sostenibile, un prodotto alimentare o una bevanda deve avere un imballaggio sostenibile, rappresentando così un elemento sentinella, che incide sulla percezione di acquisto del consumatore. Ma che cos’è un packaging sostenibile? Per i consumatori che hanno partecipato all’indagine un packaging sostenibile deve essere senza imballaggio in eccesso (45%), interamente riciclabile (43%), con materiale riciclato, (35%) plastic free (29%), prodotto con uso responsabile delle risorse (28%), riutilizzabile (28%), restituibile (22%).



L’industria del vetro cavo in cifre

L’Italia è il primo produttore in Europa per contenitori in vetro, prima di Germania e Francia, con 17 aziende, 40 stabilimenti, 7.952 addetti diretti, 3 mld di fatturato. Ogni anno consuma 660 milioni di metri cubi di gas naturale e 1,62 TWh di energia elettrica. In Europa ci sono 144 stabilimenti di produzione in 21 Paesi europei che impiegano circa 50mila addetti diretti, 125mila inclusi gli indiretti.