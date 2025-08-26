Secondo l’organizzazione ambientalista, visto l'enpasse della quinta sessione del comitato di negoziazione, tocca ora ai singoli stati scegliere la strada da percorrere per trovare una chiara via d'uscita.

La mancata adozione di un testo su cui negoziare e di piani chiari su come il trattato possa essere realizzato, pone nelle mani degli Stati Membri la scelta se proseguire sulla strada dell’unanimità prevista per l’approvazione del trattato. È quanto ha sostenuto il Wwf in merito al cosiddetto Inc-5.2, ovvero la quinta sessione del Comitato intergovernativo di negoziazione (INC) che si è tenuto a Ginevra dal 5 al 14 agosto scorsi per discutere un trattato globale vincolante contro l'inquinamento da plastica.



Il ruolo dei Paesi membri

Sebbene l'Inc-5.2 non abbia portato a un consenso unanime, scrive l’organizzazione, la stragrande maggioranza degli Stati membri ha comunque dimostrato la volontà e l'allineamento necessario per un trattato efficace per porre fine ai rifiuti da plastica. Il Wwf chiede più ambizione ai leader mondiali e di puntare alla definizione di un trattato degno di questo nome, oltre i vincoli dettati dall’Inc.

Senza l’adozione di un testo su cui negoziare e senza piani chiari su come il trattato possa essere realizzato, con la fine dell’Inc 5.2 il Wwf invita gli Stati che hanno mostrato più ambizione a perseguire un approccio diverso malgrado il presidente dei lavori abbia dichiarato che la quinta sessione dei negoziati Inc potrebbe riprendere in una data successiva (Inc-5.3).



I commenti

Per Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf, "dopo quasi due settimane di negoziati tesi siamo ancora lontani da un trattato globale. Quello che abbiamo visto e sentito negli ultimi dieci giorni non è abbastanza. Pur offrendo una visione forte, era evidente che la maggioranza ambiziosa non era disposta a utilizzare appieno gli strumenti multilaterali a sua disposizione per garantire la serie di regole globali vincolanti richieste dal Trattato. Se gli ultimi dieci giorni ci hanno mostrato qualcosa, è che cercare un consenso unanime non ci consegnerà il Trattato che il mondo ha chiesto e i nostri leader hanno promesso. Le imprese, il mondo scientifico, la società civile e gli altri stakeholder rilevanti hanno fatto la loro parte nel presentare le prove e nel sostenere la causa di un Trattato significativo”.

Zaynab Sadan, global plastics policy lead del Wwf e capo della delegazione di Inc-5.2, ha invece detto: "Il fallimento nel trovare un accordo a Ginevra è una amara delusione. Quello che abbiamo visto a Ginevra è che la stragrande maggioranza degli Stati del mondo ha espresso la volontà e l'allineamento per un Trattato efficace".