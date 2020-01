L'ultimo filmato proposto da Toscana Ricicla prende spunto dalla serie fantasy statunitense con un trono in materiali riciclati decorato con una spalliera di scope

Prosegue con il quarto e ultimo titolo la web serie di Toscana Ricicla, che riunisce come capofila Revet, composta dalle aziende che si occupano di igiene ambientale (Aer, Alia, Ascit, Ersu, Geofor, Rea Spa, Sei Toscana, Sienambiente) e Confservizi Cispel Toscana in progetto legato alle serie televisive più famose, con il supporto dei Consorzi di filiera.



La conclusione del progetto è affidata a “Il Trono di Spazzatura” che, prendendo spunto dalla serie di genere fantasy statunitense “Il trono di spade”, invece di raccontare la lotta per la conquista del potere tra nobili e potenti, inquadra un trono in materiali riciclati decorato con una spalliera di scope, in cui personaggi, anche celebrità ed amministratori, “impongono” ironicamente il loro punto di vista sui rifiuti e sulla corretta raccolta differenziata.



Il 2°episodio di Corepla "La mia vendetta calerà su di voi" è online dal 9 gennaio.