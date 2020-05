L’appello di Pecoraro Scanio e Rosalba Giugni affinché il Governo punti su materiali biodegradabili e riciclabili

L'Italia rischia di essere sommersa da mascherine e guanti monouso e da altri nuovi imballaggi di plastica divenuti obbligatori per tantissime attività. L’allarme è stato lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, che insieme a Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo, ha lanciato sulla piattaforma di attivismo Change.org la petizione #RipartiamoPlasticFree #RipartiamoSenzaMonouso.

“Chiedo - si legge nel testo della petizione lanciata dall'ex Ministro - al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Salute l'adozione di provvedimenti e linee guida che favoriscano l'uso di prodotti compatibili con una vera economia circolare". Le doverose misure di protezione individuale devono tenere conto della necessità di proseguire nelle azioni di riduzione ed eliminazione delle plastiche e dei prodotti monouso ovunque sia possibile in condizione di sicurezza sanitaria”.

Occorre che il Governo e tutte le Istituzioni orientino le scelte e gli investimenti, sia nella ricerca di materiali biodegradabili, riutilizzabili e riciclabili che nella produzione e nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, seguendo i principi di riduzione, riuso e riciclo in un'ottica di economia circolare". "È essenziale che questa ripartenza delle attività economiche e sociali confermi e favorisca gli impegni normativi e organizzativi #PlasticFree e per la riduzione del "monouso" avviati dal Governo e da numerose realtà pubbliche e private per evitare il drammatico inquinamento da plastiche dei nostri mari e dei nostri territori" sottolinea Pecoraro Scanio.