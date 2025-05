L’iniziativa prevede le tappe di selezione di Napoli (16 maggio, Teatro Bolivar), Roma (26 maggio, Teatro Golden) e una finale all’Area Zelig di Milano il 4 giugno.

Zelig e Comieco, il consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone, lanciano l’iniziativa “EcoComedy Show – Riciclate la carta! non le battute”, un open mic itinerante che trasforma la comicità in uno strumento di riflessione e cambiamento sui temi della sostenibilità.

Per l’iniziativa, rivolta a comici e aspiranti tali, si prevedono alcune tappe di selezione: Milano (che si è già tenuta all’Area Zelig), Napoli (16 maggio, Teatro Bolivar), Roma (26 maggio, Teatro Golden). La finale si terrà all’Area Zelig di Milano il 4 giugno. Sul palco, i partecipanti si alterneranno in brevi intermezzi di stand-up comedy, con l’ecologia e il rapporto con l’ambiente come filo conduttore.



L’umorismo: un linguaggio universale

L’umorismo è un linguaggio che tutti comprendono e che, abbattendo le barriere della paura e della diffidenza, può veicolare messaggi complessi in modo accessibile e coinvolgente. I comici hanno la capacità unica di affrontare temi delicati, come la raccolta differenziata e la tutela ambientale, con leggerezza e ironia, stimolando così la riflessione e favorendo un reale cambiamento di atteggiamento e comportamento.

Gli eventi comici, inoltre, generano emozioni positive che si diffondono per contagio emotivo, rafforzando il senso di comunità e la propensione all’azione collettiva.

“EcoComedy Show – Riciclate la carta, non le battute” vuole dimostrare che ridere insieme può essere il primo passo per prendersi cura dell’ambiente. Perché, come insegna la storia, spesso è proprio chi fa ridere che riesce a dire le verità più importanti, e a farle ascoltare davvero.