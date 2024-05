È l’Unindustria a fare nascere la prima comunità di energia rinnovabile del reggiano, che unisce imprese, cittadini e enti, per produrre e condividere energia fotovoltaica e favorire la sostenibilità ambientale

È nata su iniziativa di Unindustria Reggio Emilia la prima comunità di energia rinnovabile tra le imprese della provincia. Con questo nuovo progetto imprese, cittadini, enti del terzo settore e anche Comuni potranno produrre e condividere energia rinnovabile, principalmente fotovoltaica, e ottenere i benefici economici dell’autoproduzione, leggiamo su Il Resto del Carlino. Sono diciotto le imprese che nei giorni scorsi hanno costituito questa realtà aperta alla partecipazione di ogni tipologia di attività economica.

"È un impegno che ci siamo prefissi per declinare concretamente la transizione energetica ed ecologica - ha dichiarato Piergiorgio Salvarani, presidente della neocostituita società CER - che, favorendo la generazione elettrica in prossimità dei siti di consumo, abbatte sensibilmente l’emissione di anidride carbonica e contribuisce al raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi di sostenibilità che l’Europa si è data con il Green Deal. Realizzeremo gli impianti sui nostri immobili e l’energia immessa in rete sarà utilizzata da altri soggetti della comunità, imprese e cittadini". Così facendo enti del terzo settore ed anche Comuni potranno produrre e condividere energia rinnovabile, principalmente fotovoltaica, ed ottenere i benefici economici dell’autoproduzione.