I soggetti referenti potranno completare le istanze on line sul portale GSE avendo garantita come data di decorrenza degli incentivi quella d'invio

Il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa – Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e Comunità di energia rinnovabile".



Le Regole Tecniche redatte dal GSE sono state approvate dall'Arera con la Determina 6/2020 - DMEA. Il GSE ha anche predisposto un apposito Portale per l'invio di istanze preliminari di accesso al servizio. I soggetti referenti potranno in seguito, nelle modalità e tempistiche che verranno rese note sul sito istituzionale del GSE e comunicate al Referente, completare tali istanze avendo garantita come data di decorrenza degli incentivi quella di invio dell'istanza preliminare.



L'istanza preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'Area Clienti, e utilizzando l'applicazione “SPC - Sistemi di Produzione e Consumo". Per un supporto nella presentazione delle istanze si rimanda al documento "Guida web al Portale SPC".

Alla data di invio dell'istanza preliminare, la configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio dovrà già possedere tutti i requisiti previsti nelle Regole Tecniche e dovranno già essere stati sottoscritti tutti i mandati al Soggetto Referente da parte dei clienti finali e produttori facenti parte o che rilevano ai fini della configurazione e, nel caso di gruppi di autoconsumatori e laddove ne ricorrano le circostanze, le liberatorie degli eventuali clienti finali non facenti parte della configurazione.



A tal fine sono disponibili nell'area servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/documenti https://www.gse.it/servizi-per-te/ i modelli di mandato al Soggetto Referente e di liberatoria in formato editabile, predisposti dal GSE.



Maggiori informazioni sono riportate nella sezione del sito GSE “Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile" https://www.gse.it/servizi-per-te/