L’impianto di potenza 100 MW con annesso impianto di produzione di idrogeno verde da 25 MW prevedeva anche un impianto di mitilicoltura.

È stato bocciato dal ministero dell’Ambiente il progetto che prevedeva a Taranto in area Sin (che sta per sito di interesse nazionale ma nei fatti è un’area inquinata che necessita di bonifica) un parco fotovoltaico galleggiante (offshore) di potenza 100 MW con annesso impianto di produzione di idrogeno verde da 25 MW, che prevedeva anche un impianto di mitilicoltura e alcune strutture relative al turismo sostenibile.



Il progetto

La procedura di autorizzazione del ministero ha concluso con esito negativo la richiesta della proponente Floating Mar Piccolo srl, per un impianto offshore da realizzare a Taranto a circa 10 km dal flottante. In particolare, le opere in progetto erano costituite da un impianto fotovoltaico galleggiante ubicato nel Mar Piccolo, e un impianto di produzione di idrogeno verde ubicato nello stesso comune di Taranto, oltre le relative opere di connessione alla stazione MT/AT di utenza nei pressi della stazione di trasformazione della RTN di “380/200/150kV Taranto N2”, città metropolitana di Taranto (TA).

Il progetto era caratterizzato da una polivalenza funzionale, in quanto prevedeva la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili (fotovoltaico galleggiante e idrogeno verde), servizi dedicati ai fruitori (turisti e residenti) e attività di mitilicoltura integrata con le strutture galleggianti. In questo modo le opere, se pur con funzionalità differenti, fanno parte di un progetto più ampio in grado di fornire servizi alla collettività ed essere al contempo sostenibili dal punto di vista ambientale.

L’area utilizzabile al netto dei vincoli era di circa 90 ettari, mentre l’impianto era costituito da

138.889 moduli fotovoltaici da 720Wp, per una potenza totale 100.000,80 kW, da installarsi su piattaforme galleggianti mentre un impianto di produzione di idrogeno verde dalla potenza di 25MW doveva essere collegato al parco fotovoltaico.