Lo evidenziano i dati Eurostat terzo trimestre. Meglio di tutti Danimarca, Austria ed Estonia. Italia sopra la media.

Sfiora il 50% la produzione elettrica Ue da fonti rinnovabili nel terzo trimestre del 2025: secondo i dati Eurostat, il 49,3% dell'elettricità netta arriva da fonti pulite, con un aumento del 3,8% rispetto al 47,5% registrato nello stesso trimestre del 2024.



Il dettaglio Paese per Paese

Tra i paesi dell'Ue, nel terzo trimestre del 2025 la Danimarca, con il 95,9%, ha registrato la quota più elevata di energie rinnovabili nell'elettricità netta prodotta, trainata dall’eolico, seguita dall’idroelettrica Austria (93,3%) e dall’Estonia (85,6%). L'Italia si colloca leggermente sopra la media europea.

Le quote più basse di energie rinnovabili sono state registrate a Malta (16,6%), Repubblica Ceca (19,7%) e Slovacchia (21,1%).

I maggiori incrementi su base annua sono stati registrati in Estonia (+20,6 punti percentuali), Lettonia (+18,9) e Austria (+16,3).

La maggior parte dell'elettricità generata da fonti rinnovabili proveniva da energia solare (38,3%), eolica (30,7%) e idroelettrica (23,3%), seguita da combustibili rinnovabili (7,2%) e geotermica (0,5%).