I progetti che non hanno ottenuto il via libera della procedura di valutazione di impatto ambientale si trovano tutti nel Sud, tra Puglia, Sicilia, Sardegna Molise e Calabria.

Dopo aver elencato, la scorsa settimana tutti i progetti fotovoltaici ed eolici approvati dal Ministero dell’Ambiente, e-gazette vi segnala anche i progetti bocciati tra marzo e aprile nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr.



Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa

In Sicilia è stato bocciato il progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 33,88 MW, integrato da un sistema di accumulo di 15,75 MW, e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nel Comune di Cimmina (Palermo), in località "San Procopio”. Bocciato anche il progetto di un impianto denominato "Vizzini" a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 238,8 MWp, su terreni a destinazione agricola, nei comuni di Vizzini e Mineo (Catania), nel Comune di Giarratana (Ragusa) e di Buccheri (Siracusa).

Per quanto riguarda l’eolico, esito negativo per il progetto di un impianto eolico da 110 MW denominato "S&P 16" costituito da 22 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Partinico e Monreale (Palermo) ma anche il Progetto eolico "San Giorgio”, da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di 47,60 MW, da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (Palermo).



Bari, Andria, Taranto e Catanzaro

Esito negativo in Puglia per il progetto di un impianto agrovoltaico, della potenza di picco pari a 18,12 MWp, da realizzarsi nel Comune di Canosa di Puglia (Barletta Andria Trani), ricadenti anche nel Comune di Minervino Murge (Barletta Andria Trani), ma anche il progetto "Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Castellaneta 1", di potenza pari a 75,779 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nel comune di Castellaneta (Taranto) e pure al progetto Buffoluto 2", della potenza complessiva di 47,44 MWp, integrato con un sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh, in località "Buffoluto", nel Comune di Taranto.

Capitolo eolico: stop alla realizzazione di un impianto costituito da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 59,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA). Bocciato anche il mega-progetto in Calabria di un parco eolico denominato "Cantorato" costituito da 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 124 MW e relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nei Comuni di Belcastro (Catanzaro).



Campobasso e Potenza

Conclusa con esito "negativo" la procedura di Provvedimento Unico in materia Ambientale (Pniec-Pnrr) inerente il progetto "Progetto di un impianto agrovoltaico, di potenza di picco pari a 29,96 MW, da realizzarsi nel Comune di Ururi (Campobasso) e nel Comune di Rotello (Campobasso). Stessa sorte per un altro progetto in zona per l’impianto agro-fotovoltaico della potenza di 80,79 MW e per "Larino 4", di potenza pari a 51,39 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nel comune di Larino (Campobasso). Bocciato anche il progetto lucano per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, della potenza di 14,99 MW, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (Potenza), in località Monte Poto.



Sassari e Medio Campidano

Stop al progetto eolico in Sardegna "Truncu Reale" dalla potenza di 64 MW, con sistema di accumulo da 36 MW e opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nel Comune di Sassari. Esito negativo anche per l’impianto eolico denominato "Su Murdegu" costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, nel comune di Villanovafranca (Medio Campidano). Stop, infine, al progetto di un impianto eolico denominato "Sa Fiurida", costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,3 MW, per una potenza complessiva di 31,5 MW, da realizzarsi nei comuni di Erula e Tula (Sassari).