Ecco chi ha ricevuto il via libera e chi invece lo stop dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. Sono quasi tutti da realizzare tra Puglia e Sicilia. Un grande impianto da 367 MW sorgerà in provincia di Palermo. Tra i bocciati un impianto a Montalto di Castro.

Torniamo a fare il punto sulle autorizzazioni concesse agli impianti rinnovabili (fino alla terza settimana di agosto) dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. È il turno dell’agrivoltaico, dopo aver pubblicato eolico e fotovoltaico, che registra numerosi via libera in Sicilia e Puglia, ma anche diverse bocciature.



Gli impianti autorizzati in Puglia

Partiamo dalla Puglia dove si è chiusa con esito positivo la procedura sul progetto impianto agrivoltaico della potenza di 67,66 MW denominato Tuturano a Brindisi. Sempre in zona, autorizzato l’impianto con potenza pari a 30,70 MW, da realizzarsi in località Masseria Mazzetta e anche per l’impianto agrivoltaico e relative opere di connessione denominato Ricchiuti sempre a Brindisi, di potenza nominale di 69,31 MW.

Nel foggiano, via libera al progetto denominato Energia dall'Olio di Segezia della potenza di 227,42 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Troia (Foggia) e Foggia. Così come esito positivo per un altro impianto agro voltaico da 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Giovanni Rotondo (Foggia) e Manfredonia (Foggia). Ma anche per il campo agrosolare Camerelle, di potenza pari a 67 MW e per il progetto di un impianto agrovoltaico, della potenza di 75,053 MW da realizzare nei comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano (Foggia).

Nel barese, conclusa con esito positivo la procedura inerente il progetto agrifotovoltaico della potenza pari a 30,38 MW nel Comune di Palo del Colle, e di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno nel comune di Grumo Appula e per l’agrivoltaico Castellaneta. Autorizzato anche il progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 67,05 MW nel comune di Gravina.



Gli impianti autorizzati in Sicilia

Passiamo in Sicilia, qui sono stati autorizzati: nel palermitano il mega-impianto agrivoltaico denominato S&P 12, di potenza pari a 367,572 MW, da realizzare nei comuni di Monreale, Roccamena e Corleone (Palermo); l’impianto Vallefondi, di potenza pari a 33,2 MW sempre a Monreale.

Nel trapanese via libera all’impianto da 99,02 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Calatafimi-Segesta; a Gibellina, della potenza di 86,95 MW integrato con un sistema di accumulo da 40 MW sempre a Calatafimi-Segesta (Trapani), Santa Ninfa (Trapani) e Gibellina; Millegirasoli, di potenza pari a 60,74 MW sempre nei comuni di Calatafimi Segesta (Trapani) e Gibellina (Trapani); Portelli da 17,97 Mw nel comune di Misiliscemi (Trapani).

Nel catanese conclusa con esito positivo la procedura di valutazione impatto ambientale (Pniec-Pnrr) inerente il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato Capezzana da 55,714 MWp, nel comune di Ramacca (Catania), in località Capezzana; del progetto MAAS 2, della potenza di 84 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Belpasso (Catania) e Catania (Catania); via libera anche a Passomartino della potenza di 45,4 MW integrato con un sistema di accumulo da 16,5 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

Infine autorizzato il progetto di un impianto agrovoltaico, denominato Acate Agrovoltaico della potenza di 38,83 MW, ad Acate (Ragusa), in Contrada Pavanone, a Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi. E nell’agrigentino il progetto agrivoltaico, denominato Arancio di potenza pari a 36,43 MW a Sambuca di Sicilia e Menfi.



Gli impianti bocciati

A seguire, infine, gli impianti bocciati. Tra questi: il progetto agrivoltaico della potenza pari a 28,48 MW e ad Appignano (Macerata) in località Contrada Giacconi; quello della potenza di 27,46 MW, unito alle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Montalto di Castro (Viterbo); il progetto agrivoltaico, denominato Larino 6 di potenza pari a 11,98 MW e delle relative opere da realizzarsi a Larino (Campobasso); l’impianto Castellaneta di potenza complessiva pari a 78,01 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (Taranto); l’agrovoltaico di potenza pari a 20 MW nel comune di San Marco In Lamis (Foggia). Infine l’agrovoltaico pari a 79,99 MW da realizzarsi nei comuni di Ordona (Foggia), Ascoli Satriano (Foggia) e Castelluccio dei Sauri (Foggia).