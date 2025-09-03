Dopo l’estate riprende la rassegna degli impianti che hanno ricevuto il via libera dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. C’è anche un impianto bocciato.

Col rientro dalle ferie e-gazette torna a fare il punto sugli ultimi impianti autorizzati (fino alla terza settimana di agosto) dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. Partiamo dal fotovoltaico, poi la prossima settimana sarà il turno dell’infornata di eolico e a seguire l’agrivoltaico. Molti degli impianti solari sono come sempre al Sud. In particolare Puglia e Sicilia, ma ce ne sono anche diversi autorizzati in Emilia-Romagna e Veneto.



Impianti in Puglia

Via libera al progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza nominale di 60 MWp, da realizzarsi nel comune di Lucera (Foggia), in località "Scoppaturo”. Promosso anche l’impianto fotovoltaico denominato "Apricena Industriale", della potenza di 121,023 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Apricena (Foggia) e San Severo (Foggia). Nel leccese, invece, autorizzato il progetto solare da 18,04 MWp e delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Racale (LE) e Alliste (LE). Nel mese di agosto è stato autorizzato anche un progetto al confine con la Basilicata da realizzarsi nel comune di Matera e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Altamura (Ba) e Anteramo In Colle (Ba), avente potenza nominale pari a 19.998 MW.



Impianti in Sicilia

Esito positivo in Sicilia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Olympia", per una potenza pari a 86,11 MW, unito alle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Monreale (Palermo) e Piana degli Albanesi (Palermo). Autorizzato anche il progetto definitivo per un impianto fotovoltaico della potenza pari a 41,1 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti nel comune di Partinico (Palermo). Conclusa con esito "positivo" infine la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (Pniec-Pnrr) inerente al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "La Cava", di potenza nominale pari a 19,64 MW e potenza di immissione pari a 16,20 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, nel comune di Belpasso (CT).



Impianti in Basilicata, Campania e Sardegna

Ad agosto è stato anche autorizzato il progetto "Grottole 3" di potenza di immissione pari a 20 MW da realizzarsi nel comune di Grottole (MT)". In Campania concluso con esito positivo il progetto di un impianto fotovoltaico denominato Cancello Arnone, della potenza di 19,82 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel comune di Cancello ed Arnone (CE). Infine, in Sardegna, autorizzato il progetto realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nel comune di Villacidro (SU) per una potenza totale di 51 MW.



Emilia-Romagna e Veneto

Non solo Sud, ma anche qualche autorizzazione a Nord-Est. Autorizzati nel ferrarese il progetto di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 49,392 MWp nel territorio comunale di Poggiorenatico (FE), denominato Ferrara Sud e il progetto della potenza di 69,1 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel comune di Codigoro (FE) in località Corte Serragliona. Non troppo distante, ma in Romagna, via libera al progetto di 31,11 MWp nel territorio comunale di Ravenna (RA), denominato "Cava Manzona". In Veneto, invece, autorizzato l’impianto della potenza di 27,867 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nei comuni di Cona (VE) e Correzzola (VE).



Impianti bocciati

Tra gli impianti che hanno ricevuto esito negativo viene segnalato il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "San Carlo", di potenza nominale e di picco pari a 30,3264 MW, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, da realizzarsi nel comune di Ascoli Sastriano (Foggia), Località Posta Miele.