Sorgeranno soprattutto nelle province di Agrigento e Trapani i nuovi impianti che hanno ricevuto il via libera dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr.

Nuovo appuntamento con lo stato dell’arte dei nuovi impianti autorizzati (fino alla prima settimana di agosto) dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. Questa settimana parliamo di eolico tra nuovi impianti e repowering: protagonista assoluta è la Sicilia, al centro di quasi tutti i via libera, salvo alcuni in Basilicata e Calabria.



Sicilia, terra di eolico

Via libera in Sicilia a numerosi impianti tra luglio e agosto. Il più grande è il progetto denominato Trapani 2, costituito da 16 aerogeneratori e dalle opere necessarie di connessione alla rete di trasmissione nazionale, per una potenza complessiva pari a 96 MW, da realizzare nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Santa Ninfa (tutte città in provincia di Trapani). Via libera anche al Parco eolico Leva, proposto da Rwe Renewables Italia e costituito da 9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, da realizzare nei comuni di Montevago (Agrigento) e Santa Margherita di Belice (Agrigento).

Ancora in zona c’è anche il progetto Scintilìa, costituito da 8 aerogeneratori, di potenza unitaria nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Favara (Agrigento) e Comitini (Agrigento).

Tornando in provincia di Trapani, autorizzato l’impianto Mazara-Calamita, composto da 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno per una potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente in parte in provincia di Trapani nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna.

E ancora in zona ha ricevuto un sì il progetto costituito da 6 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 33,465 MW e dalle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, da costruire in contrada Messinello nel comune di Marsala (Trapani). Ma anche il Parco Eolico Chelbi, costituito da 7 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche, per una potenza complessiva pari a 42 MW.

Stessa sorte per il Contessa, costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 60 MW, e delle relative opere elettriche connesse da localizzarsi nei territori comunali di Contessa Entellina (Palermo), Santa Margherita Belice (Agrigento), Montevago (Agrigento) e Partanna (Trapani).

Ancora in questa area è stato autorizzato anche il progetto di ammodernamento (repowering), relativo all'impianto eolico esistente denominato Parco eolico Grottole da 54 MW, con dismissione degli attuali 27 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi, con l'installazione di 12 nuovi aerogeneratori della potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 86,4 MW.



Basilicata e Calabria

Rimanendo al repowering, via libera in Calabria al progetto di integrale ricostruzione dei parchi eolici Melissa Strongoli, composto da 12 aerogeneratori, e Melissa San Francesco, composto da 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 132 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi in provincia di Crotone nei comuni di Melissa e Strongoli.

In Basilicata si è conclusa con esito positivo la procedura di provvedimento unico in materia ambientale inerente il progetto di un impianto eolico composto da 13 turbine eoliche da 4,5 MW, per una potenza totale di 58,5 MW, da realizzare nei comuni di Forenza e Palazzo San Gervasio (Potenza). Stessa sorte per il progetto di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, e delle relative opere di connessione., da realizzarsi nel Comune di Aliano, in provincia di Matera e nei comuni di Missanello e Gallicchio, in provincia di Potenza.