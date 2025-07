Esteso il limite demografico: contributi anche per impianti nei Comuni fino a 50mila abitanti. La procedura a sportello è attiva fino al 30 novembre.

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul suo sito le nuove regole operative e l’avviso pubblico aggiornato per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per le comunità energetiche rinnovabili (Cer) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.



Come fare

Le nuove disposizioni, adottate con decreto direttoriale, recepiscono le più recenti modifiche normative e introducono, tra le principali novità, l’estensione della platea dei beneficiari: potranno ora accedere agli incentivi anche gli impianti realizzati nei Comuni con popolazione fino a 50mila abitanti (rispetto al precedente limite di 5mila abitanti).

L’obiettivo è offrire una cornice normativa più chiara e accessibile agli operatori del settore, fornendo risposte puntuali ai principali quesiti emersi nella prima fase attuativa della misura.

Un secondo decreto direttoriale approva l’avviso pubblico aggiornato, che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande. La procedura a sportello è attiva dal 21 luglio fino al 30 novembre. Potranno partecipare anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5mila e i 50mila abitanti.



Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del ministero dell’Ambiente https://www.mase.gov.it/portale/web/...