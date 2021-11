Al via da oggi le nuove funzionalità che consentono la valutazione tecnico-economica di impianti fotovoltaici anche per Gruppi di autoconsumo o Comunità di energia

Dopo oltre 100.000 accessi e 90.000 simulazioni, il Portale autoconsumo fotovoltaico del GSE si arricchisce di nuove funzionalità, estendendo anche a tutti coloro che vogliano creare Comunità energetiche e Gruppi di autoconsumo la possibilità di fare simulazioni tecnico-economiche sulla convenienza di realizzare un impianto fotovoltaico finalizzato alla condivisione di energia. Non più, quindi, solo simulazioni per l'autoconsumo singolo.



Come fare

Per effettuare la valutazione bastano pochi passaggi. Una volta entrati nell'apposita area del sito GSE, si inserisce prima di tutto l'indirizzo del condominio o dell'edificio (nel caso di Gruppi di autoconsumo in ambito residenziale o anche commerciale e industriale) o l'indirizzo dell'area dove si intende costruire l'impianto asservito a più utenti (nel caso di Comunità energetiche). A questo punto, inserendo i consumi energetici annuali e la superficie a disposizione per i pannelli, il simulatore calcolerà l'adeguato dimensionamento degli impianti fotovoltaici, l'investimento necessario per realizzarli e i tempi di rientro dell'investimento. È possibile, inoltre, personalizzare la simulazione con informazioni sulla tipologia di superfici a disposizione e sul numero e tipologia di clienti finali, sulle modalità di finanziamento dell'intervento o di agevolazione fiscale che si intende sfruttare. Una simulazione, in sostanza, accessibile sia a chi voglia farsi una semplice idea, sia a chi abbia già maggiori informazioni o anche un preventivo in mano e sia pronto per creare un Gruppo o una Comunità e investire.



Oltre a questo, il Portale autoconsumo è stato ampliato anche con nuove Guide informative, FAQ e funzionalità per permettere a tutti coloro che intendono creare Gruppi di Autoconsumo o Comunità di energia rinnovabile, di avere maggiori informazioni sulle possibilità previste dalla normativa e indicazioni pratiche sull'avvio delle iniziative.