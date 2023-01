Il sostegno contenuto nel bando va da un minimo di 6.000 a un massimo di 13.000 euro

Al via la presentazione delle domande per il bando della Regione Lazio da un milione di euro complessivi volto a finanziare gli studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati a realizzare le CER, le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Come fare

Per ciascuna domanda, il sostegno va da un minimo di 6.000 a un massimo di 13.000 euro. La domanda va presentata on line dal Soggetto Promotore della CER dalle ore 12:00 del 9/01/2023 e fino alle ore 18:00 del 21/02/2023 sulla piattaforma GeCoWEB Plus.



Il ruolo delle CER

Lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, già oggetto della campagna di sensibilizzazione “Meno Inquini, Più risparmi”, si inserisce nell'ambito degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 - 2027, del Piano Energetico Regionale - PER e del Piano per la Transizione Ecologica (PTE) della Regione. La costituzione delle CER permette inoltre di raggiungere obiettivi di carattere: ambientale, incentivando la diffusione delle Fonti Energetiche Rinnovabili diminuendo in tal modo le emissioni di gas ad effetto serra e concorrendo alla mitigazione dei Cambiamenti Climatici; economico, attraverso la riduzione dei consumi e il risparmio energetico; sociale, attraverso la promozione di modelli di inclusione e collaborazione e di contrasto alla povertà energetica.



Maggiori informazioni su: www.lazioecologicoedigitale.it