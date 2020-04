Le ricadute della pandemia stanno avendo un impatto evidente sia sulle catene di fornitura sia sulla domanda nel settore del solare fotovoltaico

Il 74% degli operatori del settore fotovoltaico ha registrato un calo degli ordini dall'inizio della crisi, con una riduzione che va dal 10 al 30% per il 40% degli intervistati, e c'è addirittura un 10,6 % che ha registrato una diminuzione tra il 70 e l'80%. Sull'arco temporale dei prossimi 4 mesi lo scenario non è roseo; 2 su 5 tra chi ha risposto prevede un calo di oltre il 50 percento degli ordini prima dell'estate. Lo evidenzia un’indagine condotta da Italia Solare, tra l'11 e il 13 marzo, sugli associati per capire come l'emergenza Covid-19 stia avendo i suoi effetti su tutta la catena del fotovoltaico e quali possano essere le soluzioni per affrontare il post-emergenza. Le figure coinvolte nell'indagine sono installatori di impianti FV, progettisti, distributori, produttori di materiali, EPC- General Contractor - O&M e sviluppatori di impianti.

Se all'inizio della diffusione del Coronavirus in Cina si è temuto che la mancanza di forniture potesse mettere in difficoltà la realizzazione degli impianti senza tuttavia impattare sull'attività quotidiana, oggi la situazione è differente, gli operatori si trovano nell'impossibilità di chiudere i cantieri aperti e di sviluppare nuovo business. In termini di prezzi la maggioranza degli operatori non ha registrato un aumento dall'inizio della crisi a oggi, fatta eccezione per un 20% che invece ha rilevato per la metà dei casi un aumento tra il 5 e il 10%. Anche su una prospettiva semestrale non ci sono particolari timori, se non per il 7% degli intervistati che paventano un rialzo dei prezzi di oltre il 15%, mentre il 35% stima un rincaro tra il 5 e il 10%. Sul fronte degli approvvigionamenti, se a oggi la metà degli intervistati non ha registrato problemi, da qui alla fine del primo semestre il 79% degli operatori stima di avere dei problemi.



Tra le principali difficoltà riscontrate in questo periodo la possibilità di chiudere i lavori, ma anche di avviare lavori già appaltati e la possibilità di effettuare sopralluoghi. Per superare la crisi gli operatori chiedono al governo soprattutto di intervenire con un incremento del credito d'imposta per le aziende e un incremento della percentuale di detrazione fiscale per l'installazione di impianti FV per persone fisiche, ma anche con contributi a fondo perduto e finanziamenti dedicati. Italia Solare ha organizzato un webinar dedicato al tema per il prossimo 3 aprile, dalle 15,00 alle 16,30.